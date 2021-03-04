Fenerbahçe'nin 'deplasmanı' Kadıköy!

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergilerken Kadıköy'de ise tarihyinin en kötü performanslarından birini ortaya koydu.
Bu sezon 13 deplasmandan 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan toplarken, Kadıköy'de ise 14 maçta 5 kez yenildi ve 23 puanda kaldı.
İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de aldığı sonuçlarla
0-0 Hatayspor
2-1 Karagümrük
3-1 Trabzonspor
0-2 Konyaspor
3-4 Beşiktaş
0-3 Yeni Malatyaspor
4-1 Başakşehir
2-1 Alanyaspor
3-1 Ankaragücü
3-0 Kayserispor
1-0 Çaykur Rizespor
0-1 Galatasaray
0-1 Göztepe
1-1 Antalyaspor
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