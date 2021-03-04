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Fenerbahçe'nin 'deplasmanı' Kadıköy!

04.03.2021 22:29 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin 'deplasmanı' Kadıköy!

Bu sezon 13 deplasman maçında 32 puan toplayan Fenerbahçe, 14 iç saha maçında ise 23 puanda kaldı.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergilerken Kadıköy'de ise tarihyinin en kötü performanslarından birini ortaya koydu.

Bu sezon 13 deplasmandan 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan toplarken, Kadıköy'de ise 14 maçta 5 kez yenildi ve 23 puanda kaldı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de aldığı sonuçlarla

0-0 Hatayspor
2-1 Karagümrük
3-1 Trabzonspor
0-2 Konyaspor
3-4 Beşiktaş
0-3 Yeni Malatyaspor
4-1 Başakşehir
2-1 Alanyaspor
3-1 Ankaragücü
3-0 Kayserispor
1-0 Çaykur Rizespor
0-1 Galatasaray
0-1 Göztepe
1-1 Antalyaspor

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