SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma kaldırıldı! 'Kimseyi tanımıyor, konuşamıyor...'

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yoğun bakıma kaldırıldı. 86 yaşındaki Şen'in kimseyi tanımadığı ve konuşamadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma kaldırıldı! 'Kimseyi tanımıyor, konuşamıyor...'
Berker İşleyen

Fenerbahçe'de 1994-1998 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan Sarı-Lacivertliler'in efsane başkanlarından Ali Şen, Bodrum’da yoğun bakımda tedavi altına alındı.

KİMSEYİ TANIMIYOR, KONUŞAMIYOR

Fenerbahçe nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma kaldırıldı! Kimseyi tanımıyor, konuşamıyor... 1

Sabah yazarı Yavuz Donat, Şen'in yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, en yakınlarını dahi tanımadığını ve konuşamadığını belirtti.

'ELİMİZDEN NE GELİR?'

Fenerbahçe nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma kaldırıldı! Kimseyi tanımıyor, konuşamıyor... 2

86 yaşındaki ismin yakınları bir an olsun kendisini hastanede yalnız bırakmazken, Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuna ilişkin "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi
Beşiktaş son nefeste kazandı!Beşiktaş son nefeste kazandı!
Anahtar Kelimeler:
Ali Şen yoğun bakım son dakika fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın konuştuğu Alaska zirvesinde gizli belge krizi!

Dünyanın konuştuğu Alaska zirvesinde gizli belge krizi!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

F.Bahçe puan kaybetti, Icardi rahat durmadı! Paylaşımı olay oldu...

F.Bahçe puan kaybetti, Icardi rahat durmadı! Paylaşımı olay oldu...

Altay Bayındır'dan kritik hata! Arsenal öne geçti...

Altay Bayındır'dan kritik hata! Arsenal öne geçti...

Galatasaray Mauro Icardi ile alakalı kararını verdi!

Galatasaray Mauro Icardi ile alakalı kararını verdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.