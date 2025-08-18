Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma kaldırıldı! 'Kimseyi tanımıyor, konuşamıyor...'

Fenerbahçe'de 1994-1998 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan Sarı-Lacivertliler'in efsane başkanlarından Ali Şen, Bodrum’da yoğun bakımda tedavi altına alındı.

KİMSEYİ TANIMIYOR, KONUŞAMIYOR

Sabah yazarı Yavuz Donat, Şen'in yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, en yakınlarını dahi tanımadığını ve konuşamadığını belirtti.

'ELİMİZDEN NE GELİR?'

86 yaşındaki ismin yakınları bir an olsun kendisini hastanede yalnız bırakmazken, Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuna ilişkin "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" ifadelerini kullandı.