SPOR

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Abdullah Çevrim hayatını kaybetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Abdullah Çevrim, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Abdullah Çevrim hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından olan, spor yorumcusu Abdullah Çevrim ikamet ettiği Fethiye'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Çevrim'in daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Acı haberi Abdullah Çevrim'in torunu Tufan Karayel sosyal medya hesabından 'Malesef Dedem Abdullah Çevrim'i kalp krizi sonucunda kaybettik' ifadeleriyle duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Abdullah Çevrim

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