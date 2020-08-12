Fenerbahçe'nin en hızlısı Ozan Tufan

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren ve sonrasında Topuk Yaylası'na giderek hazırlıklarına devam edecek sarı-lacivertlilerde, ölçüm ve değerlendirme testleri gerçekleştirildi. Bazı oyuncuların test sonuçları teknik heyetin dikkatini çekti.
Sonuçlara göre; takımda "en hızlı" Ozan Tufan, "en dayanıklılar" Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, "yağ oranı en düşük" isimler ise Nabil Dirar, Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş oldu.
Günde çift antrenman yapan Fenerbahçe'de büyük bir özveri ile çalışmalar sürerken, Erol Bulut testlerde en iyi değerlere sahip oldukları belirlenen öğrencilerini tebrik etti.
(DHA)
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