Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus Arabistan'da tarihe geçti! 9 gollü galibiyet

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Suudi Arabistan rekiplerinden Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, 14. hafta mücadelesinde Al Hazem ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Rakibini 9-0 gibi net bir skorla mağlup eden Al Hilal 3 puanı hanesine yazdırırken Jorge Jesus da Arap ekibinin tarihine geçti.
Karşılaşmada Al Hilal'in gollerini 14. dakikada Aleksandar Mitrovic, 32. dakiada Muhammed Kanno, 43. dakikada Muhammed Al Qahtani, 52 ve 55'te Malcom, 79. dakikada Saleh Al Shehri, 81. dakikada Muhammed Al Burayk, 85. dakikada Malcom ve 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic attı.
Bu sonucun ardından Al Hilal, 38 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Al Hazem, 7 puanda kaldı.