Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'den Ersun Yanal'a çok sert sözler! "Kazanıyoruz, neden stoper alıyorsun?"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye 2019/20 sezonunun başında transfer edilen ancak forma şansı bulmakta zorlanan Adil Rami, o dönem takımın başında yer alan Ersun Yanal için ağır ifadeler kullandı. Sarı - lacivertli takımda kendisine hiç şans verilmediğini dile getiren Rami, Yanal'ın orta saha oyuncusu Jailson'u stoperde oynatma tercihine de tepki gösterdi.

"TAKIMDA SAĞLAM OYUNCU KALMADI, YİNE BENİ OYNATMADI"

Ersun Yanal'ın orta saha oyuncularını stopere çekmesiyle alakalı konuşan Adil Rami, "Hiçbir şey bilmek istemiyordu. Beni oynatmıyordu artık. Bekliyorum, bekliyorum, bir defans oyuncusu sakatlandı, ikincisi de sakatlandı... Hiyerarşide üçüncü stoperdim. Bir zaman sonra takımda sağlam defans oyuncusu kalmadı. "Oynayacağım artık" dedim kendime. Bu sefer de iki 6 numarayı geri çekti. "Bir dakika... bir dakika" dedim kendime ve neden böyle olduğunu, neler döndüğünü çözmeye karar verdim. Antrenmanlara devam ediyordum ve bir taraftan da durumu anlamaya çalışıyordum." dedi.

"ARTIK SAHAYA ÇIKAMIYORDU"

Taraftarın takımın 1 numaralı stoperini ıslıkladığını ve o oyuncunun da kulübeye çekildiğini ifade eden Fransız eski futbolcu, "Bir gün 1 numaralı stoperi benimle beraber yedek kulübesindeydi. Neden? Çünkü taraftar kendisini o kadar çok ıslıklamış ve o da o kadar b..ktan oynamıştı ki artık sahaya çıkamıyordu. Maçta 3-0, 3-1 ya da 4-1 öndeydik. 75-80. dakikaya doğru o defans oyuncusunu oyuna aldı. Kazanıyoruz, neden defans oyuncusu alıyorsun oyuna değil mi?" şeklinde konuştu.

"BİR TÜRK MENAJER İLE GÖRÜŞTÜM VE HER ŞEYİ AÇIKLADI"

Bir Türk menajer ile görüştüğünü ve menajerin kendisine Fenerbahçe'de neden oynayamadığını söylediğini aktaran Adil Rami,"Bu durumu düşünmeye başladım. Sonrasında beni bir Türk menajer aradı ve Çin Ligi'nden iyi bir teklif getirdiğini söyledi. O ara Çin'de Rennes Teknik Direktörü Genesio ile de bir görüşmem oldu. O menajer bana daha sonra "Fenerbahçe'de neden oynayamazsın biliyor musun?" dedi. "Neden" diye sordum. "Çünkü menajerin kız kardeşin yani yabancı birisi. Türk bir menajerle çalışmalısın" diye cevap verdi. "Neden" diye sordum, bu gibi işleri ben bilmiyorum. Bana sözleşmemde belirli sayıda maça çıkmam halinde primler olup olmadığını sordu, "Evet" dedim. "İşte bu yüzden oynamayacaksın" dedi. "Ne alaka" diye sorduğumda ise teknik direktörü tanıyan Türk bir menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Adil Rami, Fenerbahçe kariyerinde toplamda sadece 7 resmi maçta görev alabildi.



