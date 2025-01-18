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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası gündem yaratan paylaşım!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.01.2025 11:52
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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medya paylaşımıyla gündeme damga vurdu. Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının 1-1 sona ermesinin ardından, Emenike’nin Instagram hesabında yaptığı paylaşım futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası gündem yaratan paylaşım!

Trendyol Süperlig'in 20. haftasında Galatasaray-Atakaş Hatayspor ile karşılaşmıştı. Kritik mücadelede sarı-kırmızılılar, zirve yarışındaki avantajını korumak ve 3 puanla sahadan ayrılmak hedefindeydi. Ancak sahadaki performans ve sonuç, beklentilerin gerisinde kalmıştı.

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Sarı-kırmızılı ekip 1-1 berabere kalınca eski Fenerbahçe'li futbolcu Emenike İnstagram üzerinden bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray’ın yaşadığı puan kaybı gündemde geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

EMENİKEDEN OLAY PAYLAŞIM

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Emenike, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay’a özgü bir lezzet: Kaytaz Böreği. Herkese afiyet olsun, iyi geceler.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Hatayspor galatasaray
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