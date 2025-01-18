Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası gündem yaratan paylaşım!

Trendyol Süperlig'in 20. haftasında Galatasaray-Atakaş Hatayspor ile karşılaşmıştı. Kritik mücadelede sarı-kırmızılılar, zirve yarışındaki avantajını korumak ve 3 puanla sahadan ayrılmak hedefindeydi. Ancak sahadaki performans ve sonuç, beklentilerin gerisinde kalmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip 1-1 berabere kalınca eski Fenerbahçe'li futbolcu Emenike İnstagram üzerinden bir paylaşım yaptı.

Galatasaray’ın yaşadığı puan kaybı gündemde geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

EMENİKEDEN OLAY PAYLAŞIM

Emenike, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay’a özgü bir lezzet: Kaytaz Böreği. Herkese afiyet olsun, iyi geceler.” ifadelerini kullandı.