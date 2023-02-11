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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, Türkiye'yi unutmadı!

11.02.2023 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 6 Şubat sabahı 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Daha sonra 13.24'te de 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi ve bu iki büyük felaketle birlikte binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Spor camiası yaşanan afet sonrası bölgeye birçok yardım göndermişti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae de deprem felaketine sessiz kalmadı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, Türkiye'yi unutmadı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ili etkiledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak gösterilen iki deprem, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, spor camiasından kulüpler ve birçok isim destek için harekete geçmişti.

BÜYÜK BAĞIŞ YAPTI

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae de tüm Türkiye'yi sarsan felaketin ardından büyük bir bağışta bulundu.

"100 MİLYON GÜNEY KORE WONU"

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Güney Koreli futbolcu, UNICEF Kore'ye depremzede çocuklar yararına kullanılması için 100 milyon Güney Kore Wonu (Yaklaşık 1.5 milyon Türk Lirası) bağış yaptı.

Açıklamayı yapan UNICEF Kore, bu durumun acil durumu bulunan çocuklar için kullanılacağını duyurdu ve Kore halkına yardım için çağrıda bulundu.

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