Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, Türkiye'yi unutmadı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ili etkiledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak gösterilen iki deprem, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, spor camiasından kulüpler ve birçok isim destek için harekete geçmişti.

BÜYÜK BAĞIŞ YAPTI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae de tüm Türkiye'yi sarsan felaketin ardından büyük bir bağışta bulundu.

"100 MİLYON GÜNEY KORE WONU"

Güney Koreli futbolcu, UNICEF Kore'ye depremzede çocuklar yararına kullanılması için 100 milyon Güney Kore Wonu (Yaklaşık 1.5 milyon Türk Lirası) bağış yaptı.

Açıklamayı yapan UNICEF Kore, bu durumun acil durumu bulunan çocuklar için kullanılacağını duyurdu ve Kore halkına yardım için çağrıda bulundu.

