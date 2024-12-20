Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan Osimhen açıklaması! "Fenerbahçe'ye gelmesi için bir şeyler yazdım"

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike, Fanatik'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

"BU SEZON ŞAMPİYON FENERBAHÇE"

"Kesinlikle Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Her şey iyi bir şekilde ilerlerse Fenerbahçe kazanacaktır. Şampiyon olacağız çünkü çok iyi oyuncularımız var."

"FENERBAHÇE'YE GELMESİ İÇİN BİR ŞEYLER YAZDIM"

"Osimhen konusunda, Fenerbahçe'ye gelmediği için biraz üzgünüm aslında. Onun Fenerbahçe'ye gelmesi için bir şeyler yazdım. O gerçekten çok çok üst düzey bir oyuncu. Onun Süper Lig'e gelmesi, lig için de çok iyi. Fenerbahçe'ye gelmediği için kötü oldu ama Süper Lig için gerçekten çok iyi bir transfer oldu. Ama biz de En-Nesyri gibi bir forvete sahibiz. O da gerçekten çok kaliteli ve üst düzey bir futbolcu."