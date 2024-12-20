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Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan Osimhen açıklaması! "Fenerbahçe'ye gelmesi için bir şeyler yazdım"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.12.2024 11:45
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike, Süper Lig'in durumu hakkında konuşarak Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi. Aynı ülke vatandaşı oldukları için Victor Osimhen transferi hakkında da konuşan Emenike, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesi için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan Osimhen açıklaması! "Fenerbahçe'ye gelmesi için bir şeyler yazdım"
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike, Fanatik'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

"BU SEZON ŞAMPİYON FENERBAHÇE"

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"Kesinlikle Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Her şey iyi bir şekilde ilerlerse Fenerbahçe kazanacaktır. Şampiyon olacağız çünkü çok iyi oyuncularımız var."

"FENERBAHÇE'YE GELMESİ İÇİN BİR ŞEYLER YAZDIM"

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"Osimhen konusunda, Fenerbahçe'ye gelmediği için biraz üzgünüm aslında. Onun Fenerbahçe'ye gelmesi için bir şeyler yazdım. O gerçekten çok çok üst düzey bir oyuncu. Onun Süper Lig'e gelmesi, lig için de çok iyi. Fenerbahçe'ye gelmediği için kötü oldu ama Süper Lig için gerçekten çok iyi bir transfer oldu. Ama biz de En-Nesyri gibi bir forvete sahibiz. O da gerçekten çok kaliteli ve üst düzey bir futbolcu."

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20:00
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Osimhen
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