Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan şaşırtan Galatasaray itirafı: Çok canım acıdı, acı vericiydi

2022/23 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve Türkiye macerasının ardından 2 sezon Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de top koşturan Ezgjan Alioski, son olarak Lugano'ya transfer olmuştu.

Al Ahli'de forma giydiği dönemde Merih Demiral ile de yakın arkadaş olduğu bilinen Alioski milli futbolcunun YouTube kanalına konuk oldu.

33 yaşındaki futbolcu, Merih Demiral'ın "Unutamadığın maç hangisiydi?" sorusu üzerine samimi bir itirafta bulundu.

"GALATASARAY'A KARŞI KAYBETMEK..."

Alioski "Tabii ki de Kupa finali. Kupayı kazanıyorsun, çok iyi. Ancak büyük derbide Galatasaray'a karşı kaybettiğimiz çok can acıtıcıydı. Ben kazanmak için çok heyecanlanmıştım."

"HAK ETMİŞTİK"

"Kupa finalinde kupayı kazanmak taraftarla birlikte çok muhteşemdi. Başakşehir maçı çok daha iyiydi, kupayı da biz hak etmiştik. Hiç unutamayacağım. Negatif ise büyük maçları kaybettiğinde ve taraftarlar çok üzüldüğünde olanlar..."

"FENERBAHÇE'DE KRAL BİZİZ DİYORDUM"

"Düşünsene oynuyorsun ve Kadıköy'deki maçı kaybetmişsin. Fenerbahçe'yle oynadığım her an kendimi çok güçlü hissettim. Her zaman buradaki kral biziz diye düşündüm. Her zaman kazanırdık. O yüzden çok rahattım." ifadelerini kullandı.