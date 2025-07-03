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Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan şaşırtan Galatasaray itirafı: Çok canım acıdı, acı vericiydi

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ezgjan Alioski, Merih Demiral'in katıldığı YouTube programında sarı-lacivertlilerde oynadığı döneme dair dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan şaşırtan Galatasaray itirafı: Çok canım acıdı, acı vericiydi
Berker İşleyen

2022/23 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve Türkiye macerasının ardından 2 sezon Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de top koşturan Ezgjan Alioski, son olarak Lugano'ya transfer olmuştu.

Al Ahli'de forma giydiği dönemde Merih Demiral ile de yakın arkadaş olduğu bilinen Alioski milli futbolcunun YouTube kanalına konuk oldu.

33 yaşındaki futbolcu, Merih Demiral'ın "Unutamadığın maç hangisiydi?" sorusu üzerine samimi bir itirafta bulundu.

"GALATASARAY'A KARŞI KAYBETMEK..."

Fenerbahçe nin eski futbolcusundan şaşırtan Galatasaray itirafı: Çok canım acıdı, acı vericiydi 1

Alioski "Tabii ki de Kupa finali. Kupayı kazanıyorsun, çok iyi. Ancak büyük derbide Galatasaray'a karşı kaybettiğimiz çok can acıtıcıydı. Ben kazanmak için çok heyecanlanmıştım."

"HAK ETMİŞTİK"

Fenerbahçe nin eski futbolcusundan şaşırtan Galatasaray itirafı: Çok canım acıdı, acı vericiydi 2

"Kupa finalinde kupayı kazanmak taraftarla birlikte çok muhteşemdi. Başakşehir maçı çok daha iyiydi, kupayı da biz hak etmiştik. Hiç unutamayacağım. Negatif ise büyük maçları kaybettiğinde ve taraftarlar çok üzüldüğünde olanlar..."

"FENERBAHÇE'DE KRAL BİZİZ DİYORDUM"

Fenerbahçe nin eski futbolcusundan şaşırtan Galatasaray itirafı: Çok canım acıdı, acı vericiydi 3

"Düşünsene oynuyorsun ve Kadıköy'deki maçı kaybetmişsin. Fenerbahçe'yle oynadığım her an kendimi çok güçlü hissettim. Her zaman buradaki kral biziz diye düşündüm. Her zaman kazanırdık. O yüzden çok rahattım." ifadelerini kullandı.

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