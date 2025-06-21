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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Mame Thiam sarı lacivertlilerin Amara Diouf transferini açıkladı! ''Kalitesine kefilim''

Eyüpspor'un yıldız futbolcusu Mame Thiam, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Senegalli forvet, Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferine de açıklık getirdi.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Mame Thiam sarı lacivertlilerin Amara Diouf transferini açıkladı! ''Kalitesine kefilim''
Burak Kavuncu
Mame Thiam

Mame Thiam

SEN Senegal
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mame Thiam sarı lacivertlilerin Amara Diouf transferini açıkladı. Senegalli genç kanat oyuncusunun kısa zamanda sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağını söyleyen Thiam, genç futbolcuya övgüler yağdırdı ve şu ifadelere yer verdi...

’’AMARA DİOUF, ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK’’

amaradiouf

Mame Thiam, "Amara Diouf, çok büyük bir yetenek. Çok fazla izledim. Özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kanatta oynayabiliyor, skorer ve fiziksel açıdan kuvvetli. Senegal'den çıkan yetenekler, genelde Fransa ve İtalya'ya, bazen de İngiltere'ye gider. Hem Senegal hem de Türkiye'de iyi ilişkilerim var. Bu durumu değiştirmek istiyorum. Yetenekli futbolcuların gençken Türkiye'ye gelmesi için uğraşıyorum. Amara Diouf'u da ilk gördüğümde Fenerbahçe'ye önerdim. 2-3 yıl kadar önceydi. Fenerbahçeli yetkililer, takip edeceklerini söylediler. En kısa zamanda imzalayacaklar. İnşallah Amara, Fenerbahçe'de elinden geleni yapacak. İnşallah böyle yetenekli futbolcuları daha gençken Türkiye'ye getirebiliriz ve Türk futbolunu büyütebiliriz." ifadelerini kullandı.

‘‘KALİTESİNE KEFİLİM’’

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"Amara, henüz çok genç ve gelişmek için önünde uzun bir yol var. Sakatlandıysa da kısa sürede atlatacaktır; kalitesine kefilim. Normalde başka takımlardaki oyuncular hakkında konuşmayı sevmem ama ona %100 inanıyorum. Fenerbahçe'de ve dünyada iyi bir kariyere sahip olacak. Sol, sağ kanatta ve ileri uçta oynayabiliyor. Her şey yolunda giderse, sakatlık yaşamazsa Avrupa'ya damga vuracağını düşünüyorum. Sadio Mane'ye benzetiliyor. Ben futbolcuları karşılaştırmayı seven birisi değilim. Mane, bizim tarihimizin en iyi futbolcusu."

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