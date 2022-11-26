Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Jorge Jesus'un harikalar yarattığı takıma gidiyor!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." diyerek teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirmişti. Sarı - lacivertliler ile çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Pereira, 20 Aralık 2021'de karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı. Portekizli çalıştırıcı, bu hamle sonrasında Corinthians ile sözleşme imzalamıştı.

YENİ ADRESİ MERAK EDİLİYORDU

Brezilya ekibi ile kontratının sonuna gelmesiyle birlikte yeni bir mukavele yapmayan Vitor Pereira'nın yeni takımı futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

"FLAMENGO İLE GÖRÜŞÜYOR"

Portekiz basınından yansıyan haberlere göre; Vitor Pereira, Flamengo ile görüşmelere başladı. Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Vitor Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakalamıştı.

JESUS, FLAMENGO'DA TARİH YAZMIŞTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, daha önce çalıştırdığı Flamengo'da birinci yılını tamamlamadan 5 kez kupa sevinci yaşamıştı. Portekizli teknik adam, kırmızı-siyahlı ekiple 1 CONMEBOL Süper Kupa, 1 Copa Libertadores, 1 Brezilya Serie A, 1 Brezilya Süper Kupası ve 1 kez de Guanabara Kupası kazanmıştı.

