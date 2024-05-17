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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu! Kariyerinde bir ilk

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.05.2024 12:47
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Hollanda Eredivisie ekiplerinden Hereeveen, teknik direktörlük görevine Robin van Persie'nin getirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu! Kariyerinde bir ilk

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Robin van Persie, kariyerinde ilk kez birinci adam olarak görev yapacak.

"HARİKA BİR MEYDAN OKUMA"

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Robin van Persie, imzasının ardından, "Heerenveen zengin bir geleneğe ve sadık taraftarlara sahip harika bir kulüp. Kulübün sportif hedeflerine ve gelişimine katkıda bulunmak harika bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki Robin van Persie, teknik adamlık kariyerinde daha önce Feyenoord'da antrenör olarak görev almış ve Hollanda ekibinin altyaş gruplarında çalışmıştı.

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Teknik Direktör Robin van Persie son dakika
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