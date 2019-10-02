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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia, Olympiakos'u yaktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia, Olympiakos'un Kızılyıldız'la oynadığı maça damga vurdu. Devreyi 1-0 önde kapatan Yunan ekibi, Benzia'nın kırmızı kart görmesiyle maçı 3-1 kaybetti.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia, Olympiakos'u yaktı

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kızılyıldız sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin iki eski oyuncusu Valbeuena ve Benzia'nın formasını giydiği Yunan ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda yediği 3 golle sahadan puansız ayrıldı.

BENZIA ATILDI, OLYMPIAKOS ÇÖKTÜ
Maçın kader anı ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Benzia'nın kırmızı kartla oyundan atılması oldu. Cezayirli futbolcu maçın 57. dakikasında ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu dakikadan sonra ev sahibi Kızılyıldız eksik rakibi karşısında 3 gol birden buldu. Olympiakos'ta Valbuena ise yedekler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yassine Benzia Fenerbahçe Olympiakos

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