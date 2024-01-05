Fenerbahçe'nin eski yıldızı Attila Szalai, Galatasaray'a imza atmak üzere!

2023 yılında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a 12.3 milyon euro bedel karşılığında transfer olan Attila Szalai için Galatasaray devreye girdi. Alman ekibinde istediği forma şansını bulamayan ve ligde sadece 4 maça çıkabilen yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılar vites arttırdı.

SZALAI DÖNMEK İSTİYOR



İlk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen Szalai'nin bu tavrı Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Hem stoper hem de sol bekte oynayabiliyor olması Okan Buruk'u iştahlandırırken, yönetime sunduğu raporda Szalai'nin transferi için olumlu rapor sunuldu.

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Hoffenheim'ın Szalai için 2 milyon euro kiralama bedeli talep ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayıp, sezon sonunda da bonservisiyle birlikte renklerine bağlaması bekleniyor.





