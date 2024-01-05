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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Attila Szalai, Galatasaray'a imza atmak üzere!

05.01.2024 16:11 | Son Güncelleme:
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Galatasaray transfer çalışmalarına erken başladı. Devre arasında yapılacak hamlelerle şampiyonluk yolunda daha da güçlü konuma gelmeyi planlayan sarı-kırmızılılar savunmaya eski Fenerbahçeli yıldız oyuncuyu düşünüyor.

Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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2023 yılında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a 12.3 milyon euro bedel karşılığında transfer olan Attila Szalai için Galatasaray devreye girdi. Alman ekibinde istediği forma şansını bulamayan ve ligde sadece 4 maça çıkabilen yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılar vites arttırdı.

SZALAI DÖNMEK İSTİYOR

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İlk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen Szalai'nin bu tavrı Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Hem stoper hem de sol bekte oynayabiliyor olması Okan Buruk'u iştahlandırırken, yönetime sunduğu raporda Szalai'nin transferi için olumlu rapor sunuldu.

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

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Hoffenheim'ın Szalai için 2 milyon euro kiralama bedeli talep ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayıp, sezon sonunda da bonservisiyle birlikte renklerine bağlaması bekleniyor.

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