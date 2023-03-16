Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dalian Atkinson'u copla vurarak öldüren polis memurunun ifadesi kan dondurdu!

1995/1996 sezonunda Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve ülkemizde 1 sezon forma giydikten sonra Manchester City'nin yolunu tutan ve 2001 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Dalian Atkinson, 2016 yılında kadın polis memuru Mary Ellen Bettley-Smith'i copla defalarca vurarak öldürmüştü.

"YAPMAM GEREKENİ YAPTIM"

Mahkemeye taşınan olay sonrası üçüncü duruşma gününde, görevi kötüye kullandığı iddialarını reddederken, disiplin kuruluna "Yapmam gerektiğini düşündüğüm şeyi" yaptığını söyledi.

"ÇOK KORKTUM"

Atkinson'u yerde tutmak için vurduğunu söyleyen polis memuru "Tekrar ayağa kalktığında ne yapacağını bilmediğimden çok korktum" ifadelerini kullandı.

DERBİDE HAT-TRICK YAPMIŞTI

Galatasaray derbisinde yaptığı hat-trick'le Fenerbahçe taraftarının unutulmazları arasına giren Atkinson, Bettley-Smith'in ortağı Benjamin Monk tarafından şok tabancası ile vurulduktan sonra kafasının tekmelenmesi yüzünden hayatını kaybetmişti. . Monk 2021'de adam öldürmekten hapse atıldı.

KANITLANIRSA GÖREVDEN ALINACAK

Bettley-Smith daha önce fiili bedensel zarar nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti. Ancak Bağımsız Polis Davranışları Bürosu, onun güç kullanmasına cevap verilmesi gereken ağır bir disiplin suistimali vakası olduğunu tespit etti. Kanıtlanırsa görevden alınacak.

NE YAŞANMIŞTI?

Komşuları, 15 Ağustos 2016 tarihinde Aston Villa'nın eski forveti Atkinson'ın babasının Telford'daki evi etrafında bağırdığını ve tuhaf davrandığını bildirmiş, bunun üzerine Monk, bir diğer polis memuru ile birlikte sabaha karşı eve gitmişti. Monk, ciddi sağlık sorunları olan 48 yaşındaki Atkinson'a 33 saniye boyunca üç kez elektroşok uygulamış; Atkinson hareketsiz bir şekilde yerde yatarken onun başına tekme atmıştı.

Komşularının aktardığına göre, eski futbolcu olay sırasında zihinsel bir çöküş yaşıyordu ve babasının evinin önünde Mesih olduğunu iddia ederek bağırıyordu. Atkinson hastaneye kaldırılmış ancak aynı gün hayatını kaybetmişti.

