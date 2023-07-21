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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dimitris Pelkas Süper Lig'e geri döndü! Medipol Başakşehir resmen açıkladı

21.07.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi. Belözoğlu'nun ekibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pelkas'ı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dimitris Pelkas Süper Lig'e geri döndü! Medipol Başakşehir resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Emre Belözoğlu'nun ekibi Rams Başakşehir'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Turuncu-Lacivertliler'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

26 MAÇA ÇIKTI

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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Hull City formasıyla 26 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 67 maçta 13 gol 8 asist kaydetti.

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