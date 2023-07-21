Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dimitris Pelkas Süper Lig'e geri döndü! Medipol Başakşehir resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Emre Belözoğlu'nun ekibi Rams Başakşehir'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Turuncu-Lacivertliler'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

26 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Hull City formasıyla 26 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 67 maçta 13 gol 8 asist kaydetti.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN PAYLAŞIMI

????Başakşehir, Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını duyurdu. https://t.co/T9oWFocZuR — Mynet Spor (@mynetspor) July 21, 2023



