Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dimitris Pelkas Süper Lig'e geri döndü! Medipol Başakşehir resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Emre Belözoğlu'nun ekibi Rams Başakşehir'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Turuncu-Lacivertliler'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Hull City formasıyla 26 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 67 maçta 13 gol 8 asist kaydetti.
????Başakşehir, Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını duyurdu. https://t.co/T9oWFocZuR— Mynet Spor (@mynetspor) July 21, 2023