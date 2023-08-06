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  4. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia'nın olaylı gecesi! Maç sonu önce Adriano ile tartıştı, sonra futbol direktörüyle birbirine girdi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia'nın olaylı gecesi! Maç sonu önce Adriano ile tartıştı, sonra futbol direktörüyle birbirine girdi

06.08.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekibi Internacional'ın yolunu tutan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia burada şu ana dek umduğunu bulamazken, son oynanan Corinthians maçının sonunda yumruk yumruğa kavga etti. İşte o anlar...

Fenerbahçe'de geçirdiği müthiş sezonun ardından Dünya Kupası'ndaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, Sarı-Lacivertliler'e veda ederek Brezilya ekibi Internacional'ın yolunu tutmuştu.

Şu ana kadar yeni takımıyla ligde 5 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız gol suskunluğunu henüz bozamazken, ilk 5 maçın beklentilerin altında kalmıştı.

TARAFTAR TEPKİLİ

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Brezilya temsilcisinde ilk 4 maçta toplam 307 dakikada süre alan Valencia, rakip kaleye sadece 4 şut yollayabildi. Internacional taraftarları, yıldız futbolcuyu şimdiden eleştirmeye başladı.

ÖNCE ADRIANO İLE TARTIŞTI

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Ligde Corinthians maçının sonunda Valencia saha kenarında takımın yıldızlarından Luiz Adriano ile tartıştı. Maç sonu kendisini tebrik için giden takım arkadaşı Adriano'ya bir şeyler söyleyen Valencia tartışmayı alevlendirdi. Daha sonrasında Valencia'nın yanına giden Adriano'yu kendi takım arkadaşları sakinleştirdi.

FUTBOL DİREKTÖRÜ İLE BİRBİRİNE GİRDİ

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Adriano ile tartışmanın yatıştırılmasının ardından tünelin yolunu tutan Valencia bu sırada kendisine bir şeyler söyleyen Internacional futbol direktörü Magrao için geri döndü. Ekvadorlu yıldız üzerine yürüdüğü Magrao'yu elleriyle itti. Takımın diğer personelleri araya girerek olayın büyümesini engelledi. Oldukça sinirli olan Valencia tartışmayı sürdürdü.

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