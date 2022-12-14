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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a imza atmak üzere! Sarı-lacivertli taraftarlar şok içinde...

14.12.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kaleci transferi konusunda kollar sıvandı. Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle Türk bir ismi kadrosuna katmayı düşünen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'i listesine ekledi. Ali Koç’un Fenerbahçe’deki ilk transferi olan Berke Özer'in de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a imza atmak üzere! Sarı-lacivertli taraftarlar şok içinde...

Galatasaray'da Muslera'nın yerine geçecek kaleci için araştırmalar başladı. Sözleşmesi önümüzdeki yılın sonunda bitecek Uruguaylı yıldız oyuncunun arkasından kimin geleceği merak konusu olmuştu. Galatasaray yönetimi listesini belirledi...

LİSTEDE 3 ADAY VAR

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Sarı-kırmızılı yöneticiler kaleci mevkisi için 3 aday belirledi. Rennes’ten Doğan Alemdar, Kayserispor’dan Bilal Bayazit ve Portekiz’de forma giyen Berke Özer listede yer aldı. Bu üç aday arasında Berke Özer en ön plana çıkan isim olarak gözüküyor.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

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Berke Özer'in yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Potansiyelli bir oyuncu olduğundan Berke Özer'in transferi için bastıran sarı-kırmızılılar en geç sezon sonunda bu anlaşmayı imzalamak istiyor.


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