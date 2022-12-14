Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a imza atmak üzere! Sarı-lacivertli taraftarlar şok içinde...

Galatasaray'da Muslera'nın yerine geçecek kaleci için araştırmalar başladı. Sözleşmesi önümüzdeki yılın sonunda bitecek Uruguaylı yıldız oyuncunun arkasından kimin geleceği merak konusu olmuştu. Galatasaray yönetimi listesini belirledi...

LİSTEDE 3 ADAY VAR

Sarı-kırmızılı yöneticiler kaleci mevkisi için 3 aday belirledi. Rennes’ten Doğan Alemdar, Kayserispor’dan Bilal Bayazit ve Portekiz’de forma giyen Berke Özer listede yer aldı. Bu üç aday arasında Berke Özer en ön plana çıkan isim olarak gözüküyor.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Berke Özer'in yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Potansiyelli bir oyuncu olduğundan Berke Özer'in transferi için bastıran sarı-kırmızılılar en geç sezon sonunda bu anlaşmayı imzalamak istiyor.



