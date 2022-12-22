Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'ı reddetti, TFF 1. Lig'e gitti! Başkan transferi resmen açıkladı...

Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, birçok bölgeye transfer takviyesi düşünürken bunların başında gerek Muslera'nın ilerleyen yaşı gerekse Okan Kocuk'un yetersiz performansı nedeniyle bir kaleci takviyesi yapmaya karar verdiği biliniyordu.

Bu anlamda Fernando Muslera'yı yedekleyecek bir kaleci arayışlarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Inaki Pena'yı gündemine almış ancak İspanyol kalecinin Barcelona'nın oyuncuyu satmama kararı sonrası hayaller suya düşmüştü.

GALATASARAY İDDİALARI...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Cimbom, Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer'i gündemine aldığı biliniyordu. Hatta Portekiz'de çıkan haberlerde, yeni takımında yeteri kadar forma şansı bulamayan 22 yaşındaki eldivenin, Galatasaray ile anlaştığı ileri sürülmüştü.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Berke Özer iddiaları devam ederken, bu sezon TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya D Smart’ta katıldığı bir programda transferi resmen açıkladı.

TRANSFERİ RESMEN DUYURDU!

Özkaya, yaptığı açıklamada "Ligdeki performansımız övülüyor, biz bu takımı kurarken, eksiklerimizi kapatmaya çalıştık. Çok gol yiyorduk. Savunma ve stopere önemli transferler yaptık. Son olarak Berke Özer’i aldık. Az gol yiyen bir takım olmalıyız dedik ve buna göre savunmaya takviyeler yaptık. Berke’yi Süper Lig’e çıkabileceğimizi düşünerek aldık. Yabancı sınırını aşabilmek için bu hamle önemliydi. Süper Lig’e çıkarsak iki yerli kaleciyle çıkmak istiyoruz. Berke’nin oynamasını istiyorum bu yüzden sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralayabiliriz.



