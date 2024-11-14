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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaptırdığı Michy Batshuayi performansıyla Sarı-Lacivertliler'i bin pişman ettirdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.11.2024 08:25
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Galatasaray'ın sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den kaptığı Michy Batshuayi performansıyla taktir toplarken Sarı-Lacivertliler'i de bin pişman etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaptırdığı Michy Batshuayi performansıyla Sarı-Lacivertliler'i bin pişman ettirdi!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri Fenerbahçe’den ayrılıp Galatasaray’a imza atan Michy Batshuayi olmuştu. Geçen sezon Sarı-Lacivertli takımda ikinci santrfor olmasına rağmen süre bazlı bakıldığında müthiş bir ortalama tutturan ve bu alanda Avrupa’nın en iyilerinden olan Batshuayi, aynı zamanda sorunsuz karakteriyle de takdir topluyordu.

ÜÇÜNCÜ SANTRFOR OLDU

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Sözleşmesi bitince Cim Bom’a imza atan Bats, bu kez Icardi ile rekabete girmeyi beklerken, Osimhen transferiyle 3. santrfor konumuna geriledi. Belçikalı yıldız buna rağmen şans verildiğinde görevini layıkıyla yapmaya devam etti.

FENERBAHÇE'Yİ PİŞMAN ETTİ

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Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 4 ayrı kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 441 dakika sahada kalan Batshuayi, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu böylece her 88 dakikada bir fileleri havalandırmış oldu. Batshuayi, En-Nesyriyi solladı Galatasaraydaki performansı pişmanlık yarattı...

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Michy Batshuayi bin pişman etti!

Michy Batshuayi bin pişman etti!

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