Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaptırdığı Michy Batshuayi performansıyla Sarı-Lacivertliler'i bin pişman ettirdi!

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri Fenerbahçe’den ayrılıp Galatasaray’a imza atan Michy Batshuayi olmuştu. Geçen sezon Sarı-Lacivertli takımda ikinci santrfor olmasına rağmen süre bazlı bakıldığında müthiş bir ortalama tutturan ve bu alanda Avrupa’nın en iyilerinden olan Batshuayi, aynı zamanda sorunsuz karakteriyle de takdir topluyordu.

ÜÇÜNCÜ SANTRFOR OLDU

Sözleşmesi bitince Cim Bom’a imza atan Bats, bu kez Icardi ile rekabete girmeyi beklerken, Osimhen transferiyle 3. santrfor konumuna geriledi. Belçikalı yıldız buna rağmen şans verildiğinde görevini layıkıyla yapmaya devam etti.

FENERBAHÇE'Yİ PİŞMAN ETTİ

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 4 ayrı kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 441 dakika sahada kalan Batshuayi, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu böylece her 88 dakikada bir fileleri havalandırmış oldu. Batshuayi, En-Nesyriyi solladı Galatasaraydaki performansı pişmanlık yarattı...