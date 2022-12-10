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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için Napoli cephesinden resmi açıklama ilk kez geldi!

10.12.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Güler ile yakından ilgilenen Napoli'den resmi transfer açıklaması geldi. İtalya ekibinde teknik direktör Luciano Spalletti, Arda Güler sorusuna samimiyetle cevap verdi. Genç oyuncuyla ciddi olarak ilgilenen İtalyan devi ilk kez Arda Güler sorusuna bu kadar net cevap verdi.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için Napoli cephesinden resmi açıklama ilk kez geldi!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti, yarın oynanacakları Antalyaspor maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine Arda Güler sorusu sorulması üzerine cevap veren Spalletti, ilk kez bu kadar net konuşmuş oldu.

ARDA GÜLER VE FERDİ KADIOĞLU SORUSUNA CEVAP

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“Kulübümüz transfer konusunda çalışan bir isim var. Takip ettiği oyuncular vardır. Bunlardan biri de Arda. Takımdan memnunum ve sezon sonuna kadar takviye düşünmüyorum. Böyle kalmasını diliyorum. Ancak fırsat olursa yetenekli oyuncuları o zaman değerlendiremeye alabiliriz.”

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

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“Fatih Terim ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Onunla burada karşılaşıp, sarılamamak üzücü. Çok iyi bir insan. İlişkimiz iyi bir seviyede. Ailevi problemlerden dolayı görüşemedik. Buraya gelmeden bana mesaj atmıştı, mutlu olmuştu Keşke görüşebilseydik. Kendisi için en iyisini diliyorum. 2 gün önce bana bir hediye gönderdi. Umarım bir an önce hocalığa geri döner. Sanırım bunu kendisi de çok istiyor. Burada çalışan İtalyanlar teknik adamlar için ise şunu söyleyebilirim; 2 tanesi daha önce İtalya’da teknik direktörlük yaptı. Bence yeniden yapabilirler.”


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