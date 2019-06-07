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Fenerbahçe'nin Gianluigi Buffon ile ilgilendiği iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yoğun bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. .

Fenerbahçe'nin Gianluigi Buffon ile ilgilendiği iddia edildi

Fransız ekibi PSG ile yollarını ayıran yaşayan efsane Gianluigi Buffon için Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 41 yaşındaki eldiven ile Barcelona ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etti. Barcelona'nın, Ter Stegen'in arkasında tecrübeli bir kaleci istediği ve Buffon'a 1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin ise Buffon'un menajeriyle temasa geçtiği ve durumunu sorduğu ifade edildi.

Buffon'un gelen çok sayıda teklifi değerlendirmeye aldığı kariyerine nerede devam edeceğine kısa sürede karar vereceği de haberde yer alan bir başka bilgi oldu.

41 yaşındaki İtalyan efsane, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 25 maça çıktı.

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Fenerbahçe Gianluigi Buffon

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bence 55 yaşındaki Salvatore Sikilaçhi'yi Forvet oynatırlarsa ilaç gibi gelir.Yanına da F.Beckenbauer,orta saha soluna Nadia Komanaçi,yanına Kempes,libero Roger Milla,sağ açık K.H.Feldkamp,yanına Tansu Çiller,defans önü Medyum Memiş,defans solu Yusuf Bozkurt Özal,sağı Fenerasyon Başkanı Nihat Özdemir kaleci Harold Anton Schumacher teknik direktör Ömer Çavuşoğlu,aşçı israfil_Atay_1988,malzemeci giuseppe07
VOLKAN VAR ZATEN BU NEDİR ŞİMDİ
Gigi Türkiye’ye ancak tatile gelir, güneye iner.
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