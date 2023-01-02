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Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi Galatasaray derbisi öncesi rakip taraftarları kızdırdı! "Kötü bir haberim var..."

02.01.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 18. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne olacak. 18 hafta karşılaşmasında ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray, Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Batshuayi'den rakip taraftarları kızdıracak bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi Galatasaray derbisi öncesi rakip taraftarları kızdırdı! "Kötü bir haberim var..."
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 18. hafta mücadelesi dev bir mücadeleye sahne olacak. Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

CİMBOM LİDERLİĞİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

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Ezeli rakibiyle deplasmanda karşılaşacak olan sarı - kırmızılılar, Kadıköy'e lider olarak gitmek isterken, buradan da liderlikle ayrılmak istiyor. Zorlu derbi öncesi sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, Ankara temsilcisini mağlup ederek derbiye avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor.

BATSHUAYI GALATASARAY'I KIZDIRDI!

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Derbide Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en büyük silahlarından biri olan golcü oyuncu Michy Batshuayi derbinin oynanmasına kısa bir süre kala iddialı açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY'A KÖTÜ HABERİM VAR!"

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Batshuayi "Zaman zaman yol kazaları olsa da şampiyonluk için kenetlendik. Galatasaraylılara kötü bir haberim var. Pazar günü Galatasaray'dan liderliği alacağız. Büyük fedakarlıklar yapan yönetim ve taraftarımıza şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

9 MAÇTA 6 GOL 1 ASİST

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Sezon başında sarı - lacivertlilere transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de sahaya çıktığı dokuz maçta altı kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise bir maçta görev yapan Belçikalı oyuncu üç gol atmayı başardı. Batshauyi, Fenerbahçe forması altında tüm kulvarlarda 16 maça çıkarken, dokuz gol ve bir asistlik performans sergiledi.


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