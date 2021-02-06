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Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!

06.02.2021 20:53 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!

Fenerbahçe-Galatasaray maçında Ozan Tufan'ın golü VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısında attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan defans oyuncularının arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve köşeye giden topta Muslera çaresiz kaldı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır orta noktayı işaret ederek golü verdi ancak VAR odasında hakem Ali Palabıyık'tan gelen uyarının ardından gol iptal edildi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu karar kime hizmet ettiğini gösterdi var odasının. haramzedeler sizi
gol iptali doğru fb li futbolcunun eli önde
Tam bir hakem tiyatrosu izledik Cünü yine baş aktör

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