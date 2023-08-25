Fenerbahçe'nin golündeki detay öğrenenleri şaşırttı! Tadic'i herkes ayakta alkışlıyor...

Karşılaşma 3-1 devam ederken soldan atak yapan sarı-lacivertli takımda Tadic’in hızla kullandığı taç atışının ardından topla buluşan Dzeko, meşin yuvarlağı İrfan Can’a aktarmıştı. Ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin vuruşunda top ağlara gitmiş ve Fenerbahçe 4'üncü golü kaydetmişti.

"BİZİ MAÇ ÖNCESİNDE GELİP UYARMIŞTI"

Atılan 4'üncü golden önce Fenerbahçe altyapısında da oynayan top toplayıcı çocuk Yağız Ege Şalcı'nın hızlı davranarak meşin yuvarlağı taçı kullanan Tadic'e vermesi farkın 3'e çıkmasını sağladı. Karşılaşmanın ardından FBTV'ye konuşan Yağız Ege, "Maç öncesinde Tadic’in topları hızlı istediğini biliyorduk. Bizi maç öncesinde gelip uyarmıştı. O yüzden hızlı atıyorduk. Kaptanımız ilk yarı da hızlı attı. Ben Tadic’e topu hızlı attıktan zaten gol oldu" diye konuştu.

Tadic, daha önceki maçlarda top toplayıcı çocukları pozisyonlarda çabuk ve uyanık olmaları konusunda uyarmıştı.

Öte yandan 14 yaşındaki Yağız Ege, maçın ardından Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

