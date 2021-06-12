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Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Oussama Tannane

12.06.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme alınan son isim Oussama Tannane.

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Oussama Tannane

Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen Oussama Tannane, Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor. 2 gün evvel İstanbul'a gelerek taraftarı heyecanlandıran oyuncunun, sarı lacivertli ekipten istediği yıllık ücret belli oldu.

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"600 BİN EURO FARK VAR"

Oussama Tannane, İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe yetkilileriyle bir araya geldi. Faslı yıldız, sarı lacivertli ekipten yıllık 1.8 milyon Euro isterken; kulüpten oyuncuya 1.2 milyon Euro önerildi. Diğer yandan, Tannane'nin kulübü Vitesse'ye 3 milyon Euro teklif yapıldı.

Faslı futbolcu için bir diğer iddia ise, Başakşehir ve Kasımpaşa'nın da futbolcuyla ilgilendiğine ilişkin. Tannane, önümüzdeki günlerde son kararını verecek.

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KARİYER SEZONU GEÇİRDİ

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie ekibi Vitesse'de 34 maça çıkarken; 8 gol, 12 asistlik katkısıyla yıldızlaştı. Tannane'nin değeri bir sezonda 1 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya fırladı.

"İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTERİM..."

9 Haziran Çarşamba günü İstanbul'a inen Oussama Tannane, transferine ilişkin:

"Görüşmeler sürüyor. Henüz süreç tamamlanmış değil. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. İstanbul’da oynamak isterim. Sonuçlandığında hep birlikte göreceğiz."

(AJANSSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Hollanda
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