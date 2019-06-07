Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Anlaşıldı...

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hatem Ben Arfa'nın bir kez daha sarı lacivertlilerin radarında olduğu iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre; Fransa 1. Lig ekiplerinden Rennes'te forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu için temas kuran Fenerbahçe, teklifini yaptı.

Ben Arfa'nın da transfere sıcak baktığı vurgulanırken bu konuda resmi adımların önümüzdeki günlerde atılacağı iddia edildi.

