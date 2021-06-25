Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Cengiz Ünder

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Cengiz Ünder’in kiralanması gündeme geldi.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Ajansspor’un haberine göre, milli futbolcunun adı bazı takımlarla anılsa bile şu ana kadar hiçbir Avrupa ekibinden resmi teklif gelmediği, Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Cengiz Ünder’in menajeri Mirsad Türkcan’ın yakın ilişkilerinden dolayı Roma’nın sarı - lacivertli kulübe kolaylık sağlaması da söz konusu.

BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON EURO

Roma, Cengiz Ünder’in bonservis bedelini de belirledi. İtalyan ekibi, Başakşehir’den 14 milyon Euro’ya satın aldığı Cengiz Ünder için 15 milyon Euro istiyor.

CENGİZ'İN İLK TERCİHİ ROMA'DA KALMAK

Öte yandan milli futbolcunun ilk tercihi ise Roma’da devam etmek. Geçtiğimiz sezonu Leicester City’de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, Roma ile kampa katılıp, kendini teknik direktör Jose Mourinho’ya kanıtlamak istiyor.

CENGİZ ÜNDER'İN ROMA VE LEICESTER'DAKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki Cengiz Ünder, 2017'de katıldığı Roma'da 88 maça çıkarken 17 gol atıp 12 asist yaptı. Ünder, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Leicester City'de ise 19 maça çıkarken 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.



