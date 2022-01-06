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Fenerbahçe'nin ilgisini duyunca eli ayağına dolaştı! İstatistikleri altüst eden gol makinesi, sarı-lacivertli formayı giymeye dünden razı

06.01.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al-Duhail forması giyen Michael Olunga, Fenerbahçe'nin kendisine duyduğu ilgi karşısında oldukça heyecanlandı. Müthiş istatistikleriyle göz kamaştıran Kenyalı golcü kariyerindeki son 171 maçta 132 kez skora katkı verdi. Sarı-lacivertlilerin kendisiyle ilgilendiğini duyunca kulüp yönetimine çağrıda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, teklif gelmesi durumunda kolaylık istedi.

Fenerbahçe'nin ilgisini duyunca eli ayağına dolaştı! İstatistikleri altüst eden gol makinesi, sarı-lacivertli formayı giymeye dünden razı

Son sezonlarda gol yollarında sıkıntı çeken Fenerbahçe, ara transfer döneminde takıma kazandırmak için birçok yıldız isimle görüşüyor. Son olarak Al-Duhail forması giyen Michael Olunga'yı gündemine alan sarı-lacivertliler, futbolcudan da oldukça olumlu bir dönüş aldı.

KOLAYLIK SAĞLANMASINI İSTEDİ

Kariyerinde oynadığı 171 maçta 112 gol ve 20 asist üreten futbolcu, Fenerbahçe'nin ilgisi karşısında heyecanını gizleyemedi. Al-Duhail yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiren Kenyalı forvet, sarı-lacivertlilerden teklif gelmesi durumunda gitmesi için kolaylık sağlanmasını talep etti.

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FENERBAHÇE DİRSEK TEMASINI KURDU

Kenya basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe, Olunga'nın temsilcisiyle dirsek teması kurdu. Sol ayaklı ve 1.93 boyunda olan kule forvet, pivot rolünü çok iyi oynarken fırsatçı golcülüğünü her maçta bir kez daha ispatlıyor. Bonservis pazarlıklarının sürdüğü Olunga kariyeri boyunca Nairobi, Tusker, Djurgardens, Guizhou, Girona, Al Duhail ve Kashiwa'da forma giydi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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