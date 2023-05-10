Fenerbahçe'nin ilk transfer belli oldu! İrfan Can Eğribayat için beklenmedik hamle...

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın belinden geçirdiği operasyon sonrası kaleye geçen İrfan Can Eğribayat, gösterdiği performansla güven verirken, yönetim de 24 yaşındaki file bekçisinin performansından oldukça memnun kaldı.

İLK TRANSFER!

Sarı lacivertli ekip, Göztepe'den 500 bin euro kiralama ve 1.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı İrfan Can'ın tapusunu alma kararını kesinleştirdi. Fenerbahçe, İrfan Can'ın kiralık sözleşmesinin biteceği 30 Haziran'dan önce bu opsiyonu kullanacak.

CEZA SAHASI DIŞINDAN GOL YEMEDİ

Süper Lig'de 5 maça çıkan İrfan Can, kalesine gelen şutlarda yüzde 65 kurtarış oranı yakaladı. Ceza sahası içi şutlarda yüzde 46, ceza sahası dışı şutlarda yüzde 100 kurtarış oranı yakaladı.

