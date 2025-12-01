SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde Kerem Aktürkoğlu coştu!

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 27.dakikada Leroy Sane ile öne geçen Cimbom'a karşılık lk yarının son dakikalarında En-Nesyri ile gelse de gol iptal edildi. İptal edilen gol sırasında Kerem Aktürkoğlu'nun sevinci ise sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde Kerem Aktürkoğlu coştu!
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Derbi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın 27.dakikada Leroy Sane ile bulduğu golle 1-0 geri düştü. Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarının sonlarında kornerden gelen topa En-Nesyri'nin şutunda golü buldu. Hakem Yasin Kol gol anında Milan Skriniar'ın elle oynadığına karar verdi ve golü iptal etti.

GOLDEN SONRA ÇILDIRDI! TRİBÜNLERE ÇIKTI

Fenerbahçe nin iptal edilen golünde Kerem Aktürkoğlu coştu! 1

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde Kerem Aktürkoğlu reklam panolarına çıkarak sevindi. Golün iptal edilmesinin ardından büyük üzüntü yaşayan Milli futbolcu oldukça üzüldü. O anlar sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 66'
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 1
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derbi ateşli başladı! Skriniar ile Okan Buruk arasında gergin anlar!Derbi ateşli başladı! Skriniar ile Okan Buruk arasında gergin anlar!
Fenerbahçe yönetiminden olağanüstü görsel şölen! Fenerbahçe yönetiminden olağanüstü görsel şölen!
Anahtar Kelimeler:
Yasin Kol Kerem Aktürkoğlu VAR fenerbahçe galatasaray gol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 11'leri!

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 11'leri!

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.