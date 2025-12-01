Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde Kerem Aktürkoğlu coştu!

Derbi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın 27.dakikada Leroy Sane ile bulduğu golle 1-0 geri düştü. Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarının sonlarında kornerden gelen topa En-Nesyri'nin şutunda golü buldu. Hakem Yasin Kol gol anında Milan Skriniar'ın elle oynadığına karar verdi ve golü iptal etti.

GOLDEN SONRA ÇILDIRDI! TRİBÜNLERE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde Kerem Aktürkoğlu reklam panolarına çıkarak sevindi. Golün iptal edilmesinin ardından büyük üzüntü yaşayan Milli futbolcu oldukça üzüldü. O anlar sosyal medyada çok kez paylaşıldı.