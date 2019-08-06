Fenerbahçe'nin istediği Ibrahim Amadou, Norwich City'e gidiyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ibrahim Amadou'nun, Premier Lig ekibi Norwich City'e imza atmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

L'Equipe'te alan habere göre; Norwich City, Ibrahim Amadou'yu kiralık olarak kadrosuna katma konusunda Sevilla anlaşmaya vardı. Haberde, Amadou'nun kısa süre içerisinde resmi imzayı atacağı ve sezon sonunda satın alma opsiyonunun 10 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE, SEVILLA İLE ANLAŞMIŞTI

Estadio Deportivo'nun geçtiğimiz dönemde yayınladığı haberde; Fenerbahçe ile Sevilla'nın bu transfer için anlaştığı ancak oyuncunun İngiltere'de oynamak için 8 Ağustos'a kadar bekleme kararı aldığı bilgisi verilmişti.

Sevilla'nın geçen yaz Lille'den 14.4 milyon Euro bonservisle aldığı Amadou, geçen sezon La Liga'da sadece 7 maçta ilk 11 olmak üzere toplam 17 maçta forma giydi.

