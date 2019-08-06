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Fenerbahçe'nin istediği Ibrahim Amadou, Norwich City'e gidiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Fransız basını, Fenerbahçe'nin istediği Ibrahim Amadou'nun, Premier Lig ekibi Norwich City'e imza atmaya yakın olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'nin istediği Ibrahim Amadou, Norwich City'e gidiyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ibrahim Amadou'nun, Premier Lig ekibi Norwich City'e imza atmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

L'Equipe'te alan habere göre; Norwich City, Ibrahim Amadou'yu kiralık olarak kadrosuna katma konusunda Sevilla anlaşmaya vardı. Haberde, Amadou'nun kısa süre içerisinde resmi imzayı atacağı ve sezon sonunda satın alma opsiyonunun 10 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE, SEVILLA İLE ANLAŞMIŞTI
Estadio Deportivo'nun geçtiğimiz dönemde yayınladığı haberde; Fenerbahçe ile Sevilla'nın bu transfer için anlaştığı ancak oyuncunun İngiltere'de oynamak için 8 Ağustos'a kadar bekleme kararı aldığı bilgisi verilmişti.

Sevilla'nın geçen yaz Lille'den 14.4 milyon Euro bonservisle aldığı Amadou, geçen sezon La Liga'da sadece 7 maçta ilk 11 olmak üzere toplam 17 maçta forma giydi.

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Fenerbahçe Ibrahim Amadou norwich city sevilla

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
guiness rekorlar kitabına 2 defa dünyanın en gerizekalı klübü olarak giren takıma neden gelsin 1 si 20 dk kendini şampiyon sanan 2 si seyircisiz maçta sahaya paraşütle meşale atıp seyirci cezası alan takım
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