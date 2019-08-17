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Simon Kjaer, Espanyol maçının kadrosuna alınmadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, Sevilla'nın Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Simon Kjaer, Espanyol maçının kadrosuna alınmadı

İspanya LaLiga'nın ilk haftasında deplasmanda Espanyol'un konuğu olacak Sevilla'da Simon Kjaer karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

maç öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşma kadrosunu açıkladı. 20 kişinin yer aldığı kadroda Danimarkalı stoper Simon Kjaer yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin Espanyol maçının kadrosu şöyle:

Kaleci: Vaclik, Sergio Rico, Javi Díaz
Defans: Kounde, Diego Carlos, Carriço, Sergio Reguilón, Escudero, Jesus Navas
Orta Saha: Fernando Reges, Ocampos, Joan Jordan, Gudelj, Oliver Torres, Franco Vázquez, Bryan Gil, Nolito, Rony Lopes
Forvet: Luuk de Jong, Munir El Haddadi

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Anahtar Kelimeler:
simon kjaer Fenerbahçe espanyol

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