Simon Kjaer, Espanyol maçının kadrosuna alınmadı

İspanya LaLiga'nın ilk haftasında deplasmanda Espanyol'un konuğu olacak Sevilla'da Simon Kjaer karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
maç öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşma kadrosunu açıkladı. 20 kişinin yer aldığı kadroda Danimarkalı stoper Simon Kjaer yer almadı.
Kırmızı-beyazlı ekibin Espanyol maçının kadrosu şöyle:
Kaleci: Vaclik, Sergio Rico, Javi Díaz
Defans: Kounde, Diego Carlos, Carriço, Sergio Reguilón, Escudero, Jesus Navas
Orta Saha: Fernando Reges, Ocampos, Joan Jordan, Gudelj, Oliver Torres, Franco Vázquez, Bryan Gil, Nolito, Rony Lopes
Forvet: Luuk de Jong, Munir El Haddadi
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