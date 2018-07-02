Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a yaptığı teklif ortaya çıktı! (Jack Wilshere kimdir?)

Arsenal ile olan sözleşmesi sona eren ve Londra kulübünden resmen ayrılarak şu anda boşta olan Jack Wilshere'da gelişme! ESPN, Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a 4 yıllık bir teklif sunduğunu açıkladı! Haberde sarı-lacivertlilerin, İngiliz futbolcuya yıllık 4 milyon Euro önerdiği kaydedildi.

Bonservisi elinde olan Wilshere'a cüzi bir imza parası ödemeye de hazır olan Fenerbahçe'nin, İngiliz futbolcudan en kısa sürede kararını vermesini istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli'nin, Wilshere'ı Türkiye'ye gelmesi için ikna etme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

JACK WILSHERE KİMDİR?

Tam adı: Jack Andrew Garry Wilshere

Doğum tarihi: 1 Ocak 1992

Yaş: 26

Boy: 1,72 m

Uyruk: İngiltere

Mevki: Orta saha - Merkez

Ayak: Sol

Güncel kulüp: Kulüpsüz

Piyasa değeri: 20 milyon Euro

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018

Oynadığı kulüpler: Arsenal, Bolton, Bournemouth

Son sezon performansı: 40 maç | 2 gol | 7 asist

