SPOR

Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a yaptığı teklif ortaya çıktı! (Jack Wilshere kimdir?)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.07.2018 17:44 | Son Güncelleme

Dünya basınının önde gelen yayın kuruluşlarından ESPN, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jack Wilshere'ı manşetine taşıdı. ESPN, Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a yıllığı 4 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme teklif ettiğini iddia etti.

Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a yaptığı teklif ortaya çıktı! (Jack Wilshere kimdir?)

Arsenal ile olan sözleşmesi sona eren ve Londra kulübünden resmen ayrılarak şu anda boşta olan Jack Wilshere'da gelişme! ESPN, Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a 4 yıllık bir teklif sunduğunu açıkladı! Haberde sarı-lacivertlilerin, İngiliz futbolcuya yıllık 4 milyon Euro önerdiği kaydedildi.

Bonservisi elinde olan Wilshere'a cüzi bir imza parası ödemeye de hazır olan Fenerbahçe'nin, İngiliz futbolcudan en kısa sürede kararını vermesini istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli'nin, Wilshere'ı Türkiye'ye gelmesi için ikna etme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

jack wilshere

JACK WILSHERE KİMDİR?
Tam adı: Jack Andrew Garry Wilshere
Doğum tarihi: 1 Ocak 1992
Yaş: 26
Boy: 1,72 m
Uyruk: İngiltere
Mevki: Orta saha - Merkez
Ayak: Sol
Güncel kulüp: Kulüpsüz
Piyasa değeri: 20 milyon Euro
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018
Oynadığı kulüpler: Arsenal, Bolton, Bournemouth
Son sezon performansı: 40 maç | 2 gol | 7 asist

PARTNERTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınızTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınız
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu: David OspinaFenerbahçe yeni kalecisini buldu: David Ospina
Cocu: Transferde doğru kararları vermek istiyoruz!Cocu: Transferde doğru kararları vermek istiyoruz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jack Wilshere Fenerbahçe espn

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Galatasaray Trezeguet ve Kasımpaşa ile anlaşma sağladı!

Galatasaray Trezeguet ve Kasımpaşa ile anlaşma sağladı!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Beşiktaş Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı!

FFP nedeniyle Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor!

FFP nedeniyle Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a yaptığı teklif ortaya çıktı! (Jack Wilshere kimdir?)

Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a yaptığı teklif ortaya çıktı! (Jack Wilshere kimdir?)

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu: David Ospina

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu: David Ospina

Cocu: Transferde doğru kararları vermek istiyoruz!

Cocu: Transferde doğru kararları vermek istiyoruz!

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!

Volkan Demirel Ali Koç ile görüşme yapacak!

Volkan Demirel Ali Koç ile görüşme yapacak!

Philip Cocu Mehmet Ekici, Josef ve Eljif Elmas'a hayran kaldı!

Philip Cocu Mehmet Ekici, Josef ve Eljif Elmas'a hayran kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.