Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a yaptığı teklif ortaya çıktı! (Jack Wilshere kimdir?)

Arsenal ile olan sözleşmesi sona eren ve Londra kulübünden resmen ayrılarak şu anda boşta olan Jack Wilshere'da gelişme! ESPN, Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a 4 yıllık bir teklif sunduğunu açıkladı! Haberde sarı-lacivertlilerin, İngiliz futbolcuya yıllık 4 milyon Euro önerdiği kaydedildi.
Bonservisi elinde olan Wilshere'a cüzi bir imza parası ödemeye de hazır olan Fenerbahçe'nin, İngiliz futbolcudan en kısa sürede kararını vermesini istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli'nin, Wilshere'ı Türkiye'ye gelmesi için ikna etme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
JACK WILSHERE KİMDİR?
Tam adı: Jack Andrew Garry Wilshere
Doğum tarihi: 1 Ocak 1992
Yaş: 26
Boy: 1,72 m
Uyruk: İngiltere
Mevki: Orta saha - Merkez
Ayak: Sol
Güncel kulüp: Kulüpsüz
Piyasa değeri: 20 milyon Euro
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018
Oynadığı kulüpler: Arsenal, Bolton, Bournemouth
Son sezon performansı: 40 maç | 2 gol | 7 asist
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