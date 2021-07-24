Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mame Thiam'a Süper Lig'den 3 talip

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a Süper Lig'den 3 talip birden çıktı.

BAŞAKŞEHİR, ANTALYASPOR VE GİRESUNSPOR TEMASTA

Thiam'a Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir ve Giresunspor'un ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

GEÇEN SEZON 8 GOL, 2 ASİSTLE OYNADI

Mame Thiam geçen sezon Fenerbahçe'de 34 maçta 1727 dakika süre aldı ve 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Thiam, Kasımpaşa'daki son sezonunda ise 28 maçta 12 kez fileleri havalandırmış ve 5 de asist yapmıştı. (Ajansspor)



