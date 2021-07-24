SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mame Thiam'a Süper Lig'den 3 talip

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mame Thiam'a Süper Lig'den 3 talip

24.07.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan Güçtekin kadro dışı bırakılmıştı. Geride bıraktığımız sezonun başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam'a Süper Lig'den 3 talip çıktı. Başakşehir, Antalyaspor ve Giresunspor, Senegalli hücumcu için temaslara başladı. İşte detaylar…

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mame Thiam'a Süper Lig'den 3 talip

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a Süper Lig'den 3 talip birden çıktı.

BAŞAKŞEHİR, ANTALYASPOR VE GİRESUNSPOR TEMASTA

Thiam'a Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir ve Giresunspor'un ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

GEÇEN SEZON 8 GOL, 2 ASİSTLE OYNADI

Mame Thiam geçen sezon Fenerbahçe'de 34 maçta 1727 dakika süre aldı ve 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Thiam, Kasımpaşa'daki son sezonunda ise 28 maçta 12 kez fileleri havalandırmış ve 5 de asist yapmıştı. (Ajansspor)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pierluigi Gollini Tottenham'daPierluigi Gollini Tottenham'da
PARTNERYouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdıYouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdı
Arda Güler, A takımla çalışmalara başladıArda Güler, A takımla çalışmalara başladı
Anahtar Kelimeler:
transfer Mame Thiam Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren anlar! Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Şaşkına çeviren anlar! Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Gaziantep FK, Hamza Mendyl’i transfer etti

Gaziantep FK, Hamza Mendyl’i transfer etti

Transfer resmen açıklandı! İşte yeni kaleci

Transfer resmen açıklandı! İşte yeni kaleci

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.