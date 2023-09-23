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Fenerbahçe'nin kafilesi açıklandı! Alanyaspor'a karşı kritik eksikler...

23.09.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın saat 20.00’de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Emre Mor’un yanı sıra, Miha Zajc ve Serdar Aziz, teknik heyetin tercihi nedeniyle kafilede yer almazken; hafif sakatlığı bulunan Joshua King’in ise riske edilmeyeceği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

KRİTİK EKSİKLER VAR

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdar Aziz ve Miha Zajc, teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Joshua King tedbir amacıyla riske edilmedi. Emre Mor ve Cengiz Ünder ise sakatlıkları nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

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Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Ryan Kent.

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