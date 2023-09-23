Fenerbahçe'nin kafilesi açıklandı! Alanyaspor'a karşı kritik eksikler...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

KRİTİK EKSİKLER VAR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdar Aziz ve Miha Zajc, teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Joshua King tedbir amacıyla riske edilmedi. Emre Mor ve Cengiz Ünder ise sakatlıkları nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Ryan Kent.

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