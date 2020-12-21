Fenerbahçe'nin kalesine gelen gol oluyor

Fenerbahçe, mağlubiyet yaşadığı Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında son derece ilginç bir istatistiğe imza attı.
Bu 4 maçta Fenerbahçe kalesini bulan 19 şutun 12'si gol oldu. Bu durum Sarı-Lacivertli ekibin maç içinde daha kolay demoralize olmasına neden oldu.
Gaziantep maçında kadroda olmasına rağmen süre almayan Arjantinli yıldız Jose Sosa, Medipol Başakşehir'e karşı 11'de olacak.
Son 2 maçta ilk 11'de başlayan Mert Hakan'ın ise kulübeye geçmesi sağ kanatta Ferdi Kadıoğlu, solda ise Mame Thiam'ın görev alması bekleniyor.
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