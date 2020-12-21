Fenerbahçe'nin kalesine gelen gol oluyor

Fenerbahçe, mağlubiyet yaşadığı Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında son derece ilginç bir istatistiğe imza attı.

Bu 4 maçta Fenerbahçe kalesini bulan 19 şutun 12'si gol oldu. Bu durum Sarı-Lacivertli ekibin maç içinde daha kolay demoralize olmasına neden oldu.

JOSE SOSA 11'E DÖNÜYOR

Gaziantep maçında kadroda olmasına rağmen süre almayan Arjantinli yıldız Jose Sosa, Medipol Başakşehir'e karşı 11'de olacak.

Son 2 maçta ilk 11'de başlayan Mert Hakan'ın ise kulübeye geçmesi sağ kanatta Ferdi Kadıoğlu, solda ise Mame Thiam'ın görev alması bekleniyor.

