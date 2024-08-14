Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu!

Fenerbahçe'nin Lille'e elenip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmesi kesinleşmesinin ardından kasaya girecek para da netleşti.

AVRUPA LİGİ BONUSU

Avrupa Ligi’ne kalan Fenerbahçe, katılım payı olarak 4.3 milyon Euro alacak.

YENİ FORMAT BAŞLIYOR

Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

Grup maçlarını yerine lig formatının geçileceği Avrupa'da takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak.

8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.