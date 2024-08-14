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Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.08.2024 09:16
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-0 biten mücadelede sahasında Fransız ekibi Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek sarı-lacivertlilerin kasasına girecek para belli oldu.

Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu!

Fenerbahçe'nin Lille'e elenip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmesi kesinleşmesinin ardından kasaya girecek para da netleşti.

AVRUPA LİGİ BONUSU

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Avrupa Ligi’ne kalan Fenerbahçe, katılım payı olarak 4.3 milyon Euro alacak.

YENİ FORMAT BAŞLIYOR

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Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

Grup maçlarını yerine lig formatının geçileceği Avrupa'da takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak.

8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.

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fenerbahçe
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