Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 3. golünü atan Joshua King maç sonu şaşkınlığını böyle itiraf etti! "Daha önce bu tarz birlikte olup hareket edebilen bir ülke görmedim"

Süper Lig'e yaşanan deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından sahasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başarırken, lider Galatasaray ile olan puan farkını da 6'ya düşürdü.

MAÇ SONU ŞAŞKINLIĞINI İTİRAF ETTİ

Kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Sarı-Lacivertliler'de takımının 3. golünü kaydeden Joshua King karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

Norveçli futbolcu sözlerine "Türkiye açısında zor haftalar yaşandı. Tüm dünya çok üzüldü." sözleriyle başlarken, "Tüm Türk kulüpleri, elinden geleni ortaya koydu. Bu olay, futboldan çok daha mühim bir olay. Daha önce bu tarz birlikte olup hareket edebilen bir ülke görmedim." ifadelerini kullandı.

