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  4. Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 3. golünü atan Joshua King maç sonu şaşkınlığını böyle itiraf etti! "Daha önce bu tarz birlikte olup hareket edebilen bir ülke görmedim"

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 3. golünü atan Joshua King maç sonu şaşkınlığını böyle itiraf etti! "Daha önce bu tarz birlikte olup hareket edebilen bir ülke görmedim"

25.02.2023 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan erteleme mücadelesinde sahasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından takımının 3. golünü kaydeden Joshua King, yaşanan deprem felaketi sonrası tek yürek olan ülkemize dair şaşkınlığını böyle açıkladı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 3. golünü atan Joshua King maç sonu şaşkınlığını böyle itiraf etti! "Daha önce bu tarz birlikte olup hareket edebilen bir ülke görmedim"
Joshua King

Joshua King

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'e yaşanan deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından sahasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başarırken, lider Galatasaray ile olan puan farkını da 6'ya düşürdü.

MAÇ SONU ŞAŞKINLIĞINI İTİRAF ETTİ

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Kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Sarı-Lacivertliler'de takımının 3. golünü kaydeden Joshua King karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

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Norveçli futbolcu sözlerine "Türkiye açısında zor haftalar yaşandı. Tüm dünya çok üzüldü." sözleriyle başlarken, "Tüm Türk kulüpleri, elinden geleni ortaya koydu. Bu olay, futboldan çok daha mühim bir olay. Daha önce bu tarz birlikte olup hareket edebilen bir ülke görmedim." ifadelerini kullandı.

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