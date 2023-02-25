SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Konyaspor maçı öncesi tribünlerde duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu...

Fenerbahçe Konyaspor maçı öncesi tribünlerde duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu...

25.02.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk düdüğü öncesi tribünlerde duygusal anlar yaşanırken, bir taraftar depremzedeler için gerçekleştirilen saygı duruşu esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Konyaspor maçı öncesi tribünlerde duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu...

Süper Lig'in erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Yaşanan deprem felaketi sonrası lige verilen uzun aranın ardından oynanan ilk karşılaşmada duygusal anlar yaşandı.

"GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM"

Fp0qUQuXwAA54R4

Fenerbahçeli oyuncular 'Geçmiş olsun Türkiyem. Yaralarımızı birlikte saracağız' tişörtleriyle ısınırken, seromoniye ise yaşanan depremden etkilenen minik taraftarlarla çıktı.

Fenerbahçe'de maç öncesi şok sakatlık! Fenerbahçe'de maç öncesi şok sakatlık!

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

3

Maç öncesi yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için yapılan saygı duruşunda duygusal anlar yaşanırken, bir taraftar gözyaşlarına hakim olamayarak hüngür hüngür ağladığı görüldü.

AFETZEDELER İÇİN ATKI YAĞDI!

Fp0zqNNWcAMRedE

İstiklal marşı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, depremden etkilenen vatandaşlar için sahaya atkı, bere ve eldiven attı.

Ali Koç maç öncesi sahaya indi Arda Güler'e sarıldı! Sebebi sonradan ortaya çıktı Ali Koç maç öncesi sahaya indi Arda Güler'e sarıldı! Sebebi sonradan ortaya çıktı

"BİZİM CANIMIZ TÜRKİYE"

Fp01iMOWcAQijDQ

Karşılaşmanın 13. dakikasında Enner Valencia'nın kullandığı penaltı vuruşuyla 1-0 öne geçen Sarı-Lacivertliler'in gol sevinci de herkesi duygulandırdı. Fenerbahçeli futbolcular golün ardından bir yumak oluşturarak "Bizim canımız Türkiye" pankartı açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ali Koç maç öncesi sahaya indi Arda Güler'e sarıldı! Sebebi sonradan ortaya çıktıAli Koç maç öncesi sahaya indi Arda Güler'e sarıldı! Sebebi sonradan ortaya çıktı
Depremzedelere yardım maçında çirkin olay! Birçok taraftar gözaltındaDepremzedelere yardım maçında çirkin olay! Birçok taraftar gözaltında
Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi bin pişman... Takımda istenmiyorBeşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi bin pişman... Takımda istenmiyor
Anahtar Kelimeler:
deprem Konyaspor son dakika fenerbahçe Süper Lig ak maçı süper li fenerbahçe sahası maçın

En Çok Okunan Haberler

Bir il için daha korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'

Bir il için daha korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Süper Lig'in eski yıldızının eşinden tüyler ürpertici video!

Süper Lig'in eski yıldızının eşinden tüyler ürpertici video!

Galatasaray çıldırdı! Dünya yıldızları toplanıyor...

Galatasaray çıldırdı! Dünya yıldızları toplanıyor...

Wanda Nara, Icardi ile nasıl barıştıklarını açıkladı!

Wanda Nara, Icardi ile nasıl barıştıklarını açıkladı!

Fenerbahçe, Adama Traore'nin peşinde!

Fenerbahçe, Adama Traore'nin peşinde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.