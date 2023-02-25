Fenerbahçe Konyaspor maçı öncesi tribünlerde duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu...

Süper Lig'in erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Yaşanan deprem felaketi sonrası lige verilen uzun aranın ardından oynanan ilk karşılaşmada duygusal anlar yaşandı.

"GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM"

Fenerbahçeli oyuncular 'Geçmiş olsun Türkiyem. Yaralarımızı birlikte saracağız' tişörtleriyle ısınırken, seromoniye ise yaşanan depremden etkilenen minik taraftarlarla çıktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Maç öncesi yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için yapılan saygı duruşunda duygusal anlar yaşanırken, bir taraftar gözyaşlarına hakim olamayarak hüngür hüngür ağladığı görüldü.

AFETZEDELER İÇİN ATKI YAĞDI!

İstiklal marşı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, depremden etkilenen vatandaşlar için sahaya atkı, bere ve eldiven attı.

"BİZİM CANIMIZ TÜRKİYE"

Karşılaşmanın 13. dakikasında Enner Valencia'nın kullandığı penaltı vuruşuyla 1-0 öne geçen Sarı-Lacivertliler'in gol sevinci de herkesi duygulandırdı. Fenerbahçeli futbolcular golün ardından bir yumak oluşturarak "Bizim canımız Türkiye" pankartı açıldı.

