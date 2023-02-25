Ne Messi ne Neymar... Enner Valencia imzasını attı, ulaşılması zor istatistik!

Süper Lig'in erteleme maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 2-0 öne kapatırken, Sarı-Lacivertliler'in golleri Ekvadorlu golcü Enner Valencia'dan geldi.

İLK YARIDA 2'LEDİ!

Dakikalar 13'ü gösterirken kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başaran Valencia, ilk yarının uzatma bölümlerinde bir kez daha sahneye çıktı. 33 yaşındaki oyuncu 45+6. dakikada sağ taraftan yapılan ortada zor vuruşta topu ikinci kez filelerle buluşturdu.

SON 8 GOLÜN 7'Sİ

Valencia kaydettiği bu sayılarla gol sayısını 22'ye yükseltirken, Fenerbahçe'nin son 8 golünün 7'sini kaydetmeyi başararak zor bir istatistiğe imza attı.

