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Ne Messi ne Neymar... Enner Valencia imzasını attı, ulaşılması zor istatistik!

25.02.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia bu sezonki performansıyla adeta parmak ısırtıyor. Son oynanan Konyaspor maçına da damgasını vuran 33 yaşındaki oyuncu ilk yarıda attığı 2 golle parlarken, yakalanması zor bir istatistiğe de imza attı. İşte detaylar...

Ne Messi ne Neymar... Enner Valencia imzasını attı, ulaşılması zor istatistik!
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'in erteleme maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 2-0 öne kapatırken, Sarı-Lacivertliler'in golleri Ekvadorlu golcü Enner Valencia'dan geldi.

İLK YARIDA 2'LEDİ!

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Dakikalar 13'ü gösterirken kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başaran Valencia, ilk yarının uzatma bölümlerinde bir kez daha sahneye çıktı. 33 yaşındaki oyuncu 45+6. dakikada sağ taraftan yapılan ortada zor vuruşta topu ikinci kez filelerle buluşturdu.

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SON 8 GOLÜN 7'Sİ

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Valencia kaydettiği bu sayılarla gol sayısını 22'ye yükseltirken, Fenerbahçe'nin son 8 golünün 7'sini kaydetmeyi başararak zor bir istatistiğe imza attı.

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