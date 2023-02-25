Ne Messi ne Neymar... Enner Valencia imzasını attı, ulaşılması zor istatistik!

Süper Lig'in erteleme maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 2-0 öne kapatırken, Sarı-Lacivertliler'in golleri Ekvadorlu golcü Enner Valencia'dan geldi.
Dakikalar 13'ü gösterirken kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başaran Valencia, ilk yarının uzatma bölümlerinde bir kez daha sahneye çıktı. 33 yaşındaki oyuncu 45+6. dakikada sağ taraftan yapılan ortada zor vuruşta topu ikinci kez filelerle buluşturdu.
Valencia kaydettiği bu sayılarla gol sayısını 22'ye yükseltirken, Fenerbahçe'nin son 8 golünün 7'sini kaydetmeyi başararak zor bir istatistiğe imza attı.