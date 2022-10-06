Fenerbahçe'nin korkulu rüyası Atletico Madrid! Crespo için yine kapıyı çaldılar...

İspanyol devi Atletico Madrid Crespo'ya kanca taktı. Devre arasında yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Madrid ekibi Fenerbahçe'nin bir kez daha kapısını çalacak. 2024 yılında kontratı sona erecek Crespo'ya gelen teklif için sarı-lacivertli yönetim düşünme kararı almıştı.

"BENİM BİLE KAFAM KARIŞTI" DEMİŞTİ

Başkan Ali Koç, "Crespo'ya devre arası İspanya'dan çok ciddi bir teklif geldi. Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez, oyuncunun da kafası karışır" ifadelerini kullanmıştı.

ATLETICO MADRID YİNE GELDİ

Atletico Madrid, Crespo için yeniden geldi. Geçtiğimiz senenin devre arasında Crespo'yla ilgilnen Atletico Madrid bu kez devre arasında yıldız oyuncuyu kadrosuna katacak.



