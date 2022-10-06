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Fenerbahçe'nin korkulu rüyası Atletico Madrid! Crespo için yine kapıyı çaldılar...

06.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de beklenen oldu. Taraftarın çok sevdiği isimlerin başında gelen Miguel Crespo, Avrupa'da dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Fenerbahçe'nin elinde tutmak için çok çaba harcadığı Crespo'nun Atletico Madrid'e transfer olmaya karar verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin korkulu rüyası Atletico Madrid! Crespo için yine kapıyı çaldılar...
Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İspanyol devi Atletico Madrid Crespo'ya kanca taktı. Devre arasında yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Madrid ekibi Fenerbahçe'nin bir kez daha kapısını çalacak. 2024 yılında kontratı sona erecek Crespo'ya gelen teklif için sarı-lacivertli yönetim düşünme kararı almıştı.

"BENİM BİLE KAFAM KARIŞTI" DEMİŞTİ

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Başkan Ali Koç, "Crespo'ya devre arası İspanya'dan çok ciddi bir teklif geldi. Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez, oyuncunun da kafası karışır" ifadelerini kullanmıştı.

ATLETICO MADRID YİNE GELDİ

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Atletico Madrid, Crespo için yeniden geldi. Geçtiğimiz senenin devre arasında Crespo'yla ilgilnen Atletico Madrid bu kez devre arasında yıldız oyuncuyu kadrosuna katacak.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Atlético Madrid Miguel Crespo fenerbahçe
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