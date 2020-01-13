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  4. Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Hes Kablo Kayserispor

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