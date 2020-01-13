Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç.
(DHA)
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