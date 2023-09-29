Fenerbahçe'nin liderliği bırakmaya niyeti yok

Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’in 3’üncü hafta erteleme maçında Başakşehir’i 4-0 mağlup ederek bu sezon çıktığı 13’üncü resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. 5, 10 ve 20’nci dakikalarda bulduğu gollerle henüz maçın başında skoru 3-0’a getiren sarı-lacivertliler, 80’inci dakikada bir gol daha kaydederek karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrıldı.

DJIKU YÜKSELEN PERFORMANSINI GOLLE TAÇLANDIRDI

Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alexander Djiku, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Başakşehir karşısında kaydetti. Karşılaşmanın henüz 5’inci dakikasında şık bir gole imza atan Ganalı stoper, sarı-lacivertli formayla 11’inci resmi maçında golle tanıştı.

SAVUNMA OYUNCULARINDAN 10 GOLLÜK KATKI

Sezona 13’te 13 yaparak başlayan Fenerbahçe’de hücum oyuncularının yanı sıra savunma hattında yer alan isimlerin de skor anlamında verdiği katkı teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncuları, henüz sezonun başı olmasına rağmen 13 resmi maçta 6 gol ve 4 asist yaparak 10 gole direkt katkı sağladı. Sarı-lacivertli ekipte bu 6 gol de 6 farklı isimden geldi. Fenerbahçe’nin savunma oyuncularının şu ana kadar hücuma verdiği skor katkısı şu şekilde;

Bright Osayi-Samuel: 1 gol 2 asist

Serdar Aziz: 1 gol 1 asist

Ferdi Kadıoğlu: 1 gol 1 asist

Alexander Djiku: 1 gol

Rodrigo Becao: 1 gol

Jayden Oosterwolde: 1 gol

BİRÇOK PARAMETREDE ZİRVEDE

İsmail Kartal yönetiminde sezona kayıpsız başlayan Fenerbahçe’nin başarılı performansı istatistiklere de yansımış durumda. Futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator’un verilerine göre sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de birçok parametrede ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe’nin zirvede yer aldığı parametreler şu şekilde;

Maç başına gol beklentisi: 2.18

Maç başına şut pası: 10.5

Maç başına şut: 14.67

Maç başına rakip ceza sahasında topla buluşma: 26.17

Maç başına başarılı anahtar pas: 5.67

Fenerbahçe; atak aksiyonları, başarılı atak aksiyonu, başarılı dribbling, pas, başarılı pas, başarılı orta, rakip yarı sahada pas, rakip yarı sahada başarılı pas parametrelerinde ise 2’nci sırada yer alıyor.

İSMAİL KARTAL’DAN KART TEPKİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hakemlerin futbolcularına basit sarı kart göstermesine tepki gösterdi. Alanyaspor deplasmanında 6, Başakşehir maçında 4 olmak üzere ligdeki son iki resmi karşılaşmasında 10 sarı kart gören Fenerbahçe’de Kartal Başakşehir maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Hakemler bize çok basit kartlar gösteriyor. Geçen hafta aynı, bu hafta aynı. Szymanski maçtan sonra bana, ‘Ben ne yaptım hocam, hiçbir şey yapmadım ki. Çok basit ikili mücadeleye girdim, kart gördüm’ dedi. Bu işin içinden böyle çıkamayız. Herkese aynı olsunlar. Biraz ucuz kart gösteriyorlar bize. Biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

