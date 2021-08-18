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Fenerbahçe'nin maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman ve hangi kanalda?

18.08.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile oynayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe, HJK Helsinki karşısında turu ilk maçta koparmak istiyor.

Fenerbahçe'nin maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman ve hangi kanalda?

HJK Helsinki ise konuk olacağı Fenerbahçe karşısında iyi bir skor elde ederek, UEFA Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefliyor. Tüm Türkiye’nin yakından takip edeceği Fenerbahçe-HJK Helsinki mücadelesi ise şifresiz ve canlı izlenecek.

FENERBAHÇE HJK HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı, 19 Ağustos Perşembe günü saat 21:45’te Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Fenerbahçe-Helsinki maçı TV8 ekranlarında yayınlanacak ve şifresiz olacak.

Mücadelede, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını yine Fransa Futbol Federasyonu'nda Aurélien Berthomieu ve Hicham Zakrani yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jérémie Pignard.

Fenerbahçe ile Helsinki arasında oynanacak rövanş maçı ise 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

Fenerbahçe, turu geçtiği takdirde adını UEFA Avrupa Lig’inde gruplara yazdıracak.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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