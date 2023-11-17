Fenerbahçe'nin ocak ayı sürprizi ortaya çıktı! Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan yıldız isim, Kadıköy yolunda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşmıştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmış ve sarı - lacivertliler, milli araya lider olarak girmişti. Oynadığı son 3 resmi maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Kanarya'da yaşanan sakatlıklar moralleri bozmuştu.

Savunma hattında Serdar Aziz ve Luan Peres'in ameliyat edilmesi, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun ise aynı zamanda sakatlanması, Fenerbahçe'nin işini zorlaştırmıştı.

Sakatlığı bulunan futbolcularının yokluğunda sahada oldukça zorlanan Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemindeki planı ortaya çıktı.

GÜNDEME SERDAR SAATÇI GELDİ

Yabancı sınırı nedeniyle savunmaya yerli bir takviye yapmak isteyen sarı - lacivertlilerin gündemine Braga'dan Serdar Saatçı geldi.

KİRALAMA HAMLESİ

Fenerbahçe'nin Portekiz'de forma giyen başarılı futbolcunun kiralanması için harekete geçtiği öğrenildi.

Kanarya'nın bu konudaki niyetini Braga'ya ilettiği ve kısa süre içinde yanıt beklediği öne sürüldü.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun başında 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Braga'ya transfer olan Saatçı, bu sezon 9 resmi maçta 2 asistlik bir performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'TAN OLAYLI AYRILMIŞTI

Serdar Saatçı, geçtiğimiz sezonun başında dönemin teknik direktörü Valerien Ismael ile tartışmış ve Beşiktaş'tan ayrılık süreci başlamıştı.





