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Fenerbahçe'nin ocak ayı sürprizi ortaya çıktı! Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan yıldız isim, Kadıköy yolunda

17.11.2023 12:03 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalmış ve milli araya liderlik koltuğunda oturarak girmişti. Son dönemde oynadığı 3 resmi maçta da puan kaybı yaşayan sarı - lacivertliler, sakatlıkları bulunan futbolcularının eksikliğini oldukça hissetmişti. Bu durum sonrası Kanarya'nın devre arasındaki transfer planlaması da şekillendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşmıştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmış ve sarı - lacivertliler, milli araya lider olarak girmişti. Oynadığı son 3 resmi maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Kanarya'da yaşanan sakatlıklar moralleri bozmuştu.

Savunma hattında Serdar Aziz ve Luan Peres'in ameliyat edilmesi, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun ise aynı zamanda sakatlanması, Fenerbahçe'nin işini zorlaştırmıştı.

Sakatlığı bulunan futbolcularının yokluğunda sahada oldukça zorlanan Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemindeki planı ortaya çıktı.

GÜNDEME SERDAR SAATÇI GELDİ

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Yabancı sınırı nedeniyle savunmaya yerli bir takviye yapmak isteyen sarı - lacivertlilerin gündemine Braga'dan Serdar Saatçı geldi.

KİRALAMA HAMLESİ

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Fenerbahçe'nin Portekiz'de forma giyen başarılı futbolcunun kiralanması için harekete geçtiği öğrenildi.

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Kanarya'nın bu konudaki niyetini Braga'ya ilettiği ve kısa süre içinde yanıt beklediği öne sürüldü.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun başında 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Braga'ya transfer olan Saatçı, bu sezon 9 resmi maçta 2 asistlik bir performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'TAN OLAYLI AYRILMIŞTI

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Serdar Saatçı, geçtiğimiz sezonun başında dönemin teknik direktörü Valerien Ismael ile tartışmış ve Beşiktaş'tan ayrılık süreci başlamıştı.

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