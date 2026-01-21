SPOR

Fenerbahçe'nin 'Osimhen'i olacak! Omar Marmoush operasyonu başladı... Dudak uçuklatan rakamlar

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray ile puan farkını 1'e düşüren ve gözünü zirveye diken Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gol yollarında yaşanan sorunları dünya yıldızıyla aşmayı planlayan Sarı-lacivertliler gözünü İngiliz devi Manchester City'nin forveti Omar Marmoush'a çevirdi. Piyasa değeri 75 milyon euroyu bulan yıldız futbolcu için transfer operasyonu başladı.

Fenerbahçe'nin 'Osimhen'i olacak! Omar Marmoush operasyonu başladı... Dudak uçuklatan rakamlar
Devrim Karadağ
Omar Marmoush

Omar Marmoush

MSR Mısır
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
Fenerbahçe'de transfer operasyonu devam ediyor... Gol yollarında bu sezon başından bu yana istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler forvet hattındaki istikrarsızlığı bitirmek için gözünü kararttı. Galatasaray'ın ses getiren Osimhen transferi gibi gündem yaratacak bir yıldızı gündemine alan Fenerbahçe yönetimi, kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

OMAR MARMOUSH TRANSFERİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Sarı-lacivertliler, Premier Lig devi Manchester City’de geri plana düşen Omar Marmoush’u kadrosuna katmak için operasyon düğmesine bastı.

PEP'İN PLANLARININ DIŞINDA KALDI

TGRT Haber'de yer alan habere göre; geçtiğimiz sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt’tan tam 75 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City’ye imza atan 26 yaşındaki Marmoush, İngiliz devinde beklediği patlamayı yapamadı. Antoine Semenyo transferi sonrası rotasyonda geriye düşen Mısırlı yıldız, bu sezon toplamda sadece 389 dakika sahada kalabildi.

FENERBAHÇE BU HAFTA İNGİLTERE'YE ÇIKARMA YAPACAK

Düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen golcü oyuncu için Fenerbahçe yönetimi hafta içinde İngiltere'de çıkarma yapacak.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

City kadrosunda Haaland ve Bernardo Silva'nın ardından en yüksek maaşı alan üçüncü isim olan Marmoush'un yıllık kazancı 15 milyon 340 bin Euro. Fenerbahçe’nin, oyuncuyu yarım dönemliğine kiralamak için sezonun ikinci yarısına tekabül eden 7 milyon 670 bin Euro'luk maaş yükünü tamamen üstlenmeye hazır olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI

Marmoush ismi sadece Fenerbahçe ile değil, ezeli rakibi Galatasaray ile de anılıyor. Tottenham ve Aston Villa gibi Premier Lig ekiplerinin de radarında olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe, elini çabuk tutarak bu yarışı önde bitirmeyi planlıyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, sarı-lacivertliler hem forvet sorununu kökten çözecek hem de rakibine transfer çalımı atmış olacak.

