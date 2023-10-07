Fenerbahçe'nin rakibinde 7-1'lik hezimet sonrası toplu istifa! Tüm yönetim ve teknik ekip gitti...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İkinci haftada Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Gruptaki bir diğer maçta ise tarihi bir sonuç ortaya çıkmıştı.

TOPLU İSTİFA

Bulgaristan ekibi Ludogorets, konuk olduğu Nordsjaelland'e 7-1 mağlup olmuştu. Tarihi bir hezimet yaşayan Ludogorets'te toplu bir istifa gerçekleşti.

TÜM YÖNETİM VE TEKNİK EKİP GİTTİ

Fenerbahçe'nin rakibinde tüm yönetim ve teknik ekip görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

Ludogorets'te geleceğe dair kararların kulüp sahipleri Kiril Domuschievi ve Georgi Domuschievi tarafından verileceği aktarıldı.

TARAFTAR GRUBU REST ÇEKTİ

Bulgar ekibinin önemli taraftar gruplarından birisi olan 'Green Boys Razgrad' yaptığı açıklamada, istifa kararı alan teknik heyetin kulübe dönmemesi halinde bir daha stadyuma girmeyeceklerini belirtti.

Taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Utanç verici mağlubiyetten sonra takımın kötü performansından en az sorumlu olan kişiler ve aynı fikirde olmadığımız tüm yönetim, takımdan ayrıldı. En başından beri kulüpte olan ve Ludogorets'in şu anda bu seviyede olması için her şeyi yapan bir kişi, bizim açımızdan hiçbir suçu olmadığını düşünürsek, tamamen haksız yere istifa etti. Bu nedenle Ludogorets'in spor ve teknik kadrosu tekrar dönene kadar stadyuma ayak basmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Ludogorets, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında 26 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

