SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. Fenerbahçe'nin rakibinde 7-1'lik hezimet sonrası toplu istifa! Tüm yönetim ve teknik ekip gitti...

Fenerbahçe'nin rakibinde 7-1'lik hezimet sonrası toplu istifa! Tüm yönetim ve teknik ekip gitti...

07.10.2023 10:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin rakiplerinden Ludogorets'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Grubun 2. haftasında Nordsjaelland'e konuk olan Bulgaristan ekibi, sahadan 7-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Bu sonuç Konferans Ligi gündemine damga vururken, tarihi bir hezimet yaşayan Ludogorets'te toplu istifa gerçekleşti. İşte detaylar...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İkinci haftada Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Gruptaki bir diğer maçta ise tarihi bir sonuç ortaya çıkmıştı.

TOPLU İSTİFA

202310060012338945

Bulgaristan ekibi Ludogorets, konuk olduğu Nordsjaelland'e 7-1 mağlup olmuştu. Tarihi bir hezimet yaşayan Ludogorets'te toplu bir istifa gerçekleşti.

TÜM YÖNETİM VE TEKNİK EKİP GİTTİ

202310060012328720

Fenerbahçe'nin rakibinde tüm yönetim ve teknik ekip görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

Ludogorets'te geleceğe dair kararların kulüp sahipleri Kiril Domuschievi ve Georgi Domuschievi tarafından verileceği aktarıldı.

TARAFTAR GRUBU REST ÇEKTİ

Bulgar ekibinin önemli taraftar gruplarından birisi olan 'Green Boys Razgrad' yaptığı açıklamada, istifa kararı alan teknik heyetin kulübe dönmemesi halinde bir daha stadyuma girmeyeceklerini belirtti.

Taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Utanç verici mağlubiyetten sonra takımın kötü performansından en az sorumlu olan kişiler ve aynı fikirde olmadığımız tüm yönetim, takımdan ayrıldı. En başından beri kulüpte olan ve Ludogorets'in şu anda bu seviyede olması için her şeyi yapan bir kişi, bizim açımızdan hiçbir suçu olmadığını düşünürsek, tamamen haksız yere istifa etti. Bu nedenle Ludogorets'in spor ve teknik kadrosu tekrar dönene kadar stadyuma ayak basmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Ludogorets, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında 26 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba şoke oldu!Dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba şoke oldu!
Filenin Efeleri, Mısır’ı mağlup etti!Filenin Efeleri, Mısır’ı mağlup etti!
Galatasaray'da beklenmedik gelişme! 'Ocak ayında takım bul'Galatasaray'da beklenmedik gelişme! 'Ocak ayında takım bul'
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe ludogorets nordsjaelland UEFA s lig verildi iyet da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.