Fenerbahçe'nin Rizespor galibiyeti sonrası, Rıdvan Dilmen'den Galatasaray derbisi iddiası!

Fenerbahçe’nin Rizespor karşısında 2-0’dan gelip 5-2 kazandığı maç sonrası Rıdvan Dilmen, takımın yükselen oyun kalitesi, Tedesco’nun oluşturduğu pozitif enerji ve yıldız oyuncuların etkisi üzerine dikkat çeken yorumlar yaptı. Dilmen, Talisca’nın gol krallığına en güçlü aday olduğunu vurgularken önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi için de dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 5-2 kazanarak büyük bir geri dönüşe imza attı. Mücadelenin ardından yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın performansı ve teknik ekipte yaşanan dönüşüm üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“KORKUNÇ BİR POZİTİF ENERJİ VAR”

Fenerbahçe nin Rizespor galibiyeti sonrası, Rıdvan Dilmen den Galatasaray derbisi iddiası! 1

Dilmen, Fenerbahçe’nin özellikle teknik direktör Tedesco’nun gelişiyle ciddi bir değişim yaşadığını vurguladı. Deneyimli yorumcu, takımın hem sahada hem de camia genelinde pozitif bir enerji yakaladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Fenerbahçeli şundan dolayı mutlu: Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe yine şampiyonluğa oynuyordu; ancak şimdi şampiyon olmaya inanılmasının en önemli sebebi oyuncular, teknik direktör ve camianın pozitif enerjisi. Fenerbahçe'nin korkunç bir pozitif enerjisi var şu anda. Tedesco geldiğinde bir enkaz varmış bunu görebiliyorum...”

“İYİ FUTBOL, İYİ OYUNCUYLA OYNANIR”

Fenerbahçe nin Rizespor galibiyeti sonrası, Rıdvan Dilmen den Galatasaray derbisi iddiası! 2

“İyi futbol iyi oyuncuyla oynanır. Asensio'nun iki ayrı yarıdaki oyununa bakalım. Fenerbahçe çok başka yere geldi... Bu oyuncular ilgiyi hak ediyorlar şu anda. Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Talisca, Asensio'yu getirmiş.”

“HAVLU ATAN TAKIM GİTTİ”

Fenerbahçe nin Rizespor galibiyeti sonrası, Rıdvan Dilmen den Galatasaray derbisi iddiası! 3

“Plan işlemeyebilir ama önemli olan havlu atmamak. Artık havlu atan takım gitti; yerine gerilerden gelen, reaksiyon veren ve skor yapabilecek birlikte oynaya oynaya alışan bir takım geldi.”

"TALISCA BU ÜLKEYE FAZLA"

Fenerbahçe nin Rizespor galibiyeti sonrası, Rıdvan Dilmen den Galatasaray derbisi iddiası! 4

Dilmen, Talisca’nın performansını değerlendirirken yıldız oyuncunun sezonu gol krallığıyla bitirebileceğini savundu:

“Hocanın kafasında Talisca mı Duran mı sorusu var şimdi. Talisca bu ülkeye fazla bir oyuncu. Bence gol krallığının birinci adayıdır... En-Nesyri ve Talisca sezon sonuna kadar 40 gol yapar. Bir de şu var: Mutsuz bir tipten, mutlu bir adama evrildi; hem de her maçta 11’de oynamayarak.”

"LEWANDOWSKI HAYAL"

Fenerbahçe nin Rizespor galibiyeti sonrası, Rıdvan Dilmen den Galatasaray derbisi iddiası! 5

Dilmen, devre arasında yapılması gereken hamlelere de değindi. Fenerbahçe’nin finansal sınırları doğrultusunda Lewandowski iddialarının gerçekçi olmadığını belirterek şu tespiti yaptı:

“Fenerbahçe'nin satmazsa 9 milyon Euro bütçesi var. Lewandowski haberleri felan hayal. Fenerbahçe'nin devre arasında yapması gereken 3 oyuncu yollayıp, 3 oyuncu almak.”

DERBİ SÖZLERİ

Fenerbahçe nin Rizespor galibiyeti sonrası, Rıdvan Dilmen den Galatasaray derbisi iddiası! 6

Rıdvan Dilmen, yaklaşan Galatasaray derbisi için de konuşurken “Ben her türlü Galatasaray maçında Talisca'yı oynatırım. İlk formayı ona veririm. Talisca santrfor olur. Acaba Asensio'yu sağa mı kaydırır diye düşünüyorum bir tek.” dedi.

